Yeni asgari ücretin belirlenmesinde işçi ve işveren taraflarının verileri değerlendiriyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçi ve işveren taraflarının önerilerini değerlendirmek için dün saat 17.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

2018 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla ilk toplantısını 7 Mart 2018 tarihinde yapan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçi ve işveren taraflarının önerilerini değerlendirmek için dün saat 17.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

İki saat süren toplantıda önceki toplantıda istenilen veriler, hükümet kanadı tarafından değerlendirilmek üzere işçi ve işveren taraflarına sunuldu.

Toplantı sonunda, işçi ve işveren taraflarının önerilerinin yeniden değerlendirilmesi ve en kısa sürede Komisyon’un yeniden bir araya gelmesi kararlaştırıldı.