Aslına bakarsak sözlükte bimbo kelimesi 'çekici ama aptal kadın' olarak geçiyor ve bu akımı takip edebilmek adına göğüs büyütme, dudak dolgusu gibi işlemlerin yanı sıra daha ince bir bele sahip olmak için kaburga kemiklerini aldıran kadınlar bile var.

Bu günlerin yeni trendi ile aşırı estetik operasyonlar sonucu sahip olunan ince bel, büyük göğüs ve dolgun dudaklar ile tıpkı bir Barbie bebek gibi görünmeyi amaçlıyor. 'Bimbofication' adındaki bu yeni trend birçok kişi tarafından uygulanmaya devam ediyor