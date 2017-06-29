Yeni atanan Kaza Mahkemesi Başkanı ve Yargıçlar yemin etti

Yüksek Adliye Kurulu tarafından atanan bir Kaza Mahkemesi Başkanı, iki kıdemli ve iki yeni yargıç yemin etti.

Yüksek Adliye Kurulu Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende, Kaza Mahkemesi Başkanlığına atanan Fadıl Aksun, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına atanan Hasan Dağlı ve Hale Dağlı; Kaza Mahkemesi Yargıçlığına atanan Temay Sağer ile Mine Gündüz Serden yemin etti.

Yüksek Adliye Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik törende yaptığı konuşmada, Lefke’nin ilçe olması üzerine Yüksek Adliye Kurulu'nun son toplantısında Lefke Kaza Mahkemesi’nde görev yapmak üzere bir Kaza Mahkemesi Başkanı daha tayin ettiğini, ancak kadro dolu olduğundan bahse konu yargıcın yemin veremeyeceğini söyledi.

Şefik, Meclis’in gündeminde olan Mahkemeler Yasası ile ilgili yasal düzenlemenin henüz yapılmadığını, dolayısıyla söz konusu atamanın yapılabilmesi için ya yasal düzenlemenin hayat bulması yada 17 Ekim’e kadar bir Kaza Mahkemesi Başkanı’nın emekliye ayrılması gerektiğini belirtti.

Kadroların genişlemesini öngören yasa değişiklikleri arasında yargıç sayısının 68 olmasının da bulunduğunu kaydeden Şefik, “O nedenle bu adli yılı kaparken yapmak istediğimiz bazı şeyleri yerine getirmenin mutluluğu ile kapayacağız. Yeni adli yılın açılışıyla da daha rahat bir şekilde yola devam edeceğiz” dedi.