 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.806
  • Altın 140,687
  • Dolar 3,5114
  • Euro 4,0116
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAErol Refikoğlu için acil kan aranıyor

Yeni atanan Kaza Mahkemesi Başkanı ve Yargıçlar yemin etti

» »
Yeni atanan Kaza Mahkemesi Başkanı ve Yargıçlar yemin etti
Yüksek Adliye Kurulu tarafından atanan bir Kaza Mahkemesi Başkanı, iki kıdemli ve iki yeni yargıç yemin etti.

Yüksek Adliye Kurulu Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende, Kaza Mahkemesi Başkanlığına atanan Fadıl Aksun, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına atanan Hasan Dağlı ve Hale Dağlı; Kaza Mahkemesi Yargıçlığına atanan Temay Sağer ile Mine Gündüz Serden yemin etti.

Yüksek Adliye Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik törende yaptığı konuşmada, Lefke’nin ilçe olması üzerine Yüksek Adliye Kurulu'nun son toplantısında Lefke Kaza Mahkemesi’nde görev yapmak üzere bir Kaza Mahkemesi Başkanı daha tayin ettiğini, ancak kadro dolu olduğundan bahse konu yargıcın yemin veremeyeceğini söyledi.

Şefik, Meclis’in gündeminde olan Mahkemeler Yasası ile ilgili yasal düzenlemenin henüz yapılmadığını, dolayısıyla söz konusu atamanın yapılabilmesi için ya yasal düzenlemenin hayat bulması yada 17 Ekim’e kadar bir Kaza Mahkemesi Başkanı’nın emekliye ayrılması gerektiğini belirtti.

Kadroların genişlemesini öngören yasa değişiklikleri arasında yargıç sayısının 68 olmasının da bulunduğunu kaydeden Şefik, “O nedenle bu adli yılı kaparken yapmak istediğimiz bazı şeyleri yerine getirmenin mutluluğu ile kapayacağız. Yeni adli yılın açılışıyla da daha rahat bir şekilde yola devam edeceğiz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türk askerinin çekilmesi resmen masada29 Haziran 2017 Perşembe 09:24
  • Eide: "Ortak metin geri çekilmedi"28 Haziran 2017 Çarşamba 17:41
  • Çavuşoğlu: "Biz buraya çözüm için geldik"28 Haziran 2017 Çarşamba 17:38
  • Eurasia Group: "Çözüm olasılığı yüzde 15"28 Haziran 2017 Çarşamba 16:50
  • Chatrnuch:Kıbrıs,bölünmüş kalmak için çok küçük28 Haziran 2017 Çarşamba 14:42
  • Dizdarlı:Girne Belediyesi çarpık veya keyfi yapılaşmalara göz yummamalı28 Haziran 2017 Çarşamba 14:41
  • Kaza Mahkemesi Başkanlığı'na Aksun atandı28 Haziran 2017 Çarşamba 14:39
  • Akıncı, Din İşleri Dairesi Değişiklik Yasasını meclise iade etti28 Haziran 2017 Çarşamba 14:31
  • Bir boğulma tehlikesi daha: Başını kuma çarparak bilincini kaybetti28 Haziran 2017 Çarşamba 14:17
  • Hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi...28 Haziran 2017 Çarşamba 13:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti