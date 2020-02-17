Yeni av yasası yürürlüğe girdi

KKTC Cumhuriyet Meclisinin 6 Ocak 2020 tarihli 28’inci birleşiminde kabul edilerek 7 Ocak 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın onayına gönderilen ‘Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası’, 21 Ocak 2020'de Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne geri gönderilmişti.
Cumhurbaşkanı’nın söz konusu yasayı 1 kez veto etme hakkı olması nedeniyle, değişiklik yapılmadan yeniden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın onayına gönderilen yasa, onaylanarak yürürlüğe girdiği öğrenildi.
‘Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası’ bugün itibariyle Resmi Gazete’de de yayınlandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.