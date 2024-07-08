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Yeni avcılara yönelik eğitim düzenleniyor

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Yeni avcılara yönelik eğitim düzenleniyor.
Yeni avcılara yönelik eğitim düzenleniyor

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Avcı Eğitim Komisyonu Atanma ve Avcı Eğitimi Tüzüğü kuralları gereği yeni avcı olacak kişilere Avcı Eğitim Komisyonu tarafından 27 Temmuz Cumartesi günü eğitim verilecek.

28 Temmuz Pazar günü yapılacak sınavda başarı gösteren ve 21 yaşını doldurmuş kişilere “Av Ruhsatı Çıkarabilir Belgesi”, 18-21 yaşarasındaki kişilere de “Öğrenci Avcı Belgesi” verilecek.

Avcı eğitimi almak isteyen kişiler kimlik kartı fotokopisi; Av Ruhsatı almaya engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu raporu; iki adet vesikalık fotoğraf; Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak Sabıka Kayıt Belgesi ile eğitim ve sınava başvuru için Kaymakamlıklara veya Avcı Eğitim Komisyonu’na (Avcılık Federasyonu Binası) hafta için 08.30-16.30 saatleri arasında başvuru yapılabilecek.

Öğrenci avcı adaylarının 18 yaşını doldurmuş, 21 yaşından gün almamış, avcı adaylarının 21 yaşını doldurmuş olması gerektiği, eksik evraklı müracaatların işleme konulmayacağı da belirtildi.

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