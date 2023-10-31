Yeni Başkan Burçin Aliusta Oldu

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneğinde (KKTCFBİDER) 2.Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. 28 Ekim Cumartesi akşamı Girne Grand Pasha Otel Vienna Balo Salonunda gerçekleşen genel kurula dernek üyeleri ve misafirleri yansıra , KKTC Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda dernek kurucu üyesi Tahsin Ertuğruloğlu , Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi , Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımı başkanı Sertaç Komsuoğlu ve ülkemizin yaşayan efsanesi derneğin Onur Üyesi Dr.Ayten Salih Berkalp de genel kurulda yer aldı. Saat 17:30 da başlayan Genel Kurul Gündemi , Divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı. Divan Başkanlığını Ercan İbrahimoğlu’nun yaptığı kurulda önce derneğin Kurucu Başkanı Duygu Komsuoğlu bir konuşma yaparak geçen dönemde derneğe katkı sağlayan destek veren herkese teşekkür etti. Gündem genel sekreter Burçin Aliusta’nın Faaliyet raporunu sunması ile devam etti. İki yıllık dönemde derneğin hayata geçirdiği 55 faaliyeti slayt görüntüler eşliğinde genel kurula katılanlara aktardı. Ardına Mali Raporu Sayman Can Keşanlı katılımcıların bilgisine sundu. Her iki rapor divan tarafından oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Burçin Aliusta Tek Aday Olarak Başkan Oldu

Başkanlık seçiminde genel kurula tek aday olarak başvuran Burçin Aliusta oy birliği ile derneğin 2.başkanı oldu. Aliusta’nın sunduğu yönetim kurulu ve dernek yönetim organları da genel kurulda oy birliği ile kabul görerek seçim tamamlandı.

Genel Kurulda söz alan Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi , Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımı başkanı Sertaç Komsuoğlu derneğin çalışmalarını takdir ettiğini ve Fenerbahçe’nin Kuzey Kıbrıs’ta çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak , yapılan çalışmaların artarak devam etmesini temenni etti. KKTC Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda dernek kurucu üyesi Tahsin Ertuğruloğlu da konuşmasında genel kurulda bir Fenerbahçeli olarak bulunduğunu ve böylesine önemli işlere imza atan dernek başkanı ve yönetimini tebrik etti. Onur Üyesi Dr. Ayten Salih Berkalp ise Fenerbahçe’nin kendisi için bir yaşamı temsil ettiğini , derneğin birçok organizasyonunda kendisini on ore ettiğini dile getirerek bir önceki yönetime ve yeni seçilen yönetim kuruluna teşekkür etti.

Genel Kurul sonunda üyelere hitap eden Başkan Burçin Aliusta , iki yıllık dönemde yapılamaz olamaz denilen ve hayata geçirmeyi başardıkları birçok faaliyete destek veren herkese teşekkür etti. Bundan sonraki süreçte beklentileri yüksek seviyede bir derneği devraldıklarını ve işlerinin oldukça zor olduğunu , bu zorlukları ancak derneğin çalışmalarına destek verip sahiplenip yanında olacak olan üyelerle aşabileceklerini söyledi. Başkan Burçin Aliusta son olarak başkan Duygu Komsuoğlu ile adeta kader arkadaşlığı yaptıklarını , kendisinin ne kadar özveri ile çalışan , çok değerli bir Fenerbahçeli olan , kendisiyle çalışmanın zor ama bir o kadar da değerli olduğuna vurgu yapan Aliusta , verdiği destek ve emekleri adına Başkan Komsuoğlu’na bir teşekkür plaketi takdim etti. Genel Kurul çekilen Aile fotoğrafları ardından son buldu.