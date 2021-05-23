Yeni Başkan Kamacıoğlu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) yeni başkanı Ali Kamacıoğlu oldu. Sanayi Odası’nda yapılan Genel Kurulda Oda’nın yeni yönetimi de seçildi.
KTSO 35. Olağan Genel Kurul seçim sonuçları şöyle: “Asil üyeler; “Sıla Eziç, Ali Kamacıoğlu, Ergün Oza, Mustafa Ersözlü, Mustafa Betmezoğlu, Halil Onalt, Hüseyin Ruso, Abdullah Emirzadeoğluları, Yaprak Özyalçın, Sercan Görgüner Bahçeci ve Hüseyin Ciddi” Yedek üyeler: “Mehmet Çıldır, Hasan Kaymakam, Atilla Bulancak” Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin görevleri yapılacak ilk Oda Yönetim Kurul toplantısının ardından belirlenecek.”
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