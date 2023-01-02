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Yeni Başpiskopos: Son sözü kilise söyleyecek

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Rum Ortodoks Kilisesi’nin yeni Başpiskopos’u Yeorgios, Rum medyasına konuştu, Kıbrıs konusunda kilisesin söz sahibi olacağını söyledi.
Yeni Başpiskopos: Son sözü kilise söyleyecek

Rum Ortodoks Kilisesi’nin yeni Başpiskoposu Yeorgios “millî dava” olarak tanımladığı Kıbrıs sorununda Kilise’nin, Rum yönetimine ve halkına “doğru nasihatlerde bulunması gerektiğini” belirterek “nasihat, dinlensin diye edilir” dedi. Rum Papaz, Kathimerini’ye özel açıklamalar yaptı. Gazete açıklamaları, “Millî Davada Kilise’nin Sözü Dinlenmeli” başlığıyla aktardı.

 

‘GERİ KALMAYACAĞIM’

Gazeteye göre Yeorgios, seleflerinin yaptıklarından daha azını yapmayacağını belirterek “ Büyük seleflerimin harika çizgisi, hangisini sayayım? Türklerin astığı Kiporianu’yu mu, Kıbrıs halkına adalet talep etmek için bir yıl İngiltere’de kalan Sofronio’yu mu, İngiliz sömürge yönetimi tarafından kovuşturulan ancak Kiliseyi özgür tutan Kirillus’u ve Leondios’u mu, Makarios’ları, ömrünü millî davamıza adayan 3’üncü Makarios’u mu?” dedi ve şöyle devam etti;

 

‘SAÇMA ŞEYLER İSTEMİYORUZ’

“Millî davamızı da izleyecek, gereken yerde hükümete ve halka doğru nasihat ve müdahalelerimizi yapacağız. Nasihat, dinlensin diye yapılır.  Nasihat, millî meseleyi yönetmekten sorumlu hükümete ve hükümeti seçen halka yapılır. Saçma şeyler de istemiyoruz. Avrupalıların ve özgür insanların yararlandığı insan haklarımızın tesis edilmesini istiyoruz. Diğer bütün Avrupalılar Avrupa’nın bütün ülkelerinde serbest dolaşım hakkı varken bizim kendi ülkemizde serbest dolaşım hakkımız olmasın mı? Onların mülk edinme hakkı varken bizim olmasın mı? Kıbrıs halkının haklarının böyle tesis edilmesini istiyoruz.”

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