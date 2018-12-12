Yeni Başsavcı Behiç Öztürk

Bugün gerçekleştirilen başsavcı seçiminde Behiç Öztürk, Savcılar Kurulu’nca başsavcı seçildi.
Öztürk, göreve 1 Ocak itibarıyla başlayacak.
Savcılar Kurulu ayrıca Başsavcı Yardımcılığı için 4 Ocak’a kadar münhal açarak, aday kabul edecek.
Bugün gerçekleştirilen başsavcı seçiminde Behiç Öztürk, Savcılar Kurulu’nca başsavcı seçildi.
Öztürk, göreve 1 Ocak itibarıyla başlayacak.
Savcılar Kurulu ayrıca Başsavcı Yardımcılığı için 4 Ocak’a kadar münhal açarak, aday kabul edecek.
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