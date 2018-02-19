  • BIST 117.067
  • Altın 162,900
  • Dolar 3,7618
  • Euro 4,6631
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Yeni başsavcının ilk işi "hintkeneviri tasarrufu" davalarını düşürmek oldu

» »
Yeni başsavcının ilk işi "hintkeneviri tasarrufu" davalarını düşürmek oldu
Yeni başsavcının ilk işi "hintkeneviri tasarrufu" davalarını düşürmek oldu

Philadelphia'nın yeni başsavcısı Larry Krasner'in ilk işi, küçük miktarlardaki hintkeneviri tasarrufuyla ilgili davaları düşürmek oldu. Bundan böyle kullanıcılar tutuklanmayacak. Sadece geçen hafta düşürülen dava sayısı 51. 

"Doğru olduğunu hissettiğim şeyi yaptım. Polis gücünü ciddi suç olaylarını çözmek için kullanmalıyız" diyen Başsavcı Krasner ayrıca Amerika'da "opioid* krizi" diye bilinen durumun sorumluları olan büyük ilaç şirketlerinin 10'una dava açtı:

Purdue Pharma, L.P.
Purdue Pharma, Inc.
The Purdue Frederick Company, Inc.
Allergan Finance, LLC
Cephalon, Inc.
Teva Pharmaceuticals USA, Inc.
Endo Helath Solutions, Inc.
Endo Pharmaceuticals, Inc.
Janssen Pharmaceuticals, Inc.
Johnson & Johnson

bas-001.jpg

Marihuana/hintkeneviri tasarrufu suçları silindi
California'da bu yıl başında hintkenevirinin yasallaşmasından sonra, San Francisco'da binlerce kişinin  "sabıka" kayıtlarından "marihuana tasarrufu suçları" silindi. 

ABD'de Washington dahil 10 eyalette hintkeneviri yasallaştırılmış durumda.

Opioid Nedir?
Opioid, vücutta morfin etkisi gösteren kimyasal maddelerdir. Ana kullanım amaçları analjezidir yani hastalardaki ağrıları azaltmaya yöneliktir, fakat ana kullanım amacı dışında uyuşturucu olarak kullanılıyor. Kullanıldığı zaman bağımlılık yaratan ölümlere neden olabiliyor.

 

(newsweek.com & hightimes.com)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Erdoğan'ın 'Osmanlı tokadı' tepkisine ABD'den yanıt: Komik!14 Şubat 2018 Çarşamba 18:36
  • Beyaz Saray'dan "İsrail'e destek" açıklaması11 Şubat 2018 Pazar 17:47
  • ABD’den Rusya’ya üstü kapalı tehdit07 Şubat 2018 Çarşamba 10:25
  • Elon Musk Mars'a göndereceği Tesla'nın fotoğrafını paylaştı06 Şubat 2018 Salı 13:02
  • Amerikan Sağlık Bakanlığı Marlboro’nun ”iqos”una onay vermedi06 Şubat 2018 Salı 10:59
  • Guatemala'da ormanın altında Maya kenti bulundu05 Şubat 2018 Pazartesi 11:59
  • Trump FBI'ı suçlayan raporun gizliliğini kaldırdı03 Şubat 2018 Cumartesi 13:26
  • ABD ve Rusya arasında Soğuk Savaş rüzgarı03 Şubat 2018 Cumartesi 11:54
  • ABD'den Kuzey Irak'a silah kaçırmaktan yargılanacaklar03 Şubat 2018 Cumartesi 10:58
  • Fidel Castro’nun oğlu intihar etti02 Şubat 2018 Cuma 12:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti