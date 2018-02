Yeni başsavcının ilk işi "hintkeneviri tasarrufu" davalarını düşürmek oldu

Philadelphia'nın yeni başsavcısı Larry Krasner'in ilk işi, küçük miktarlardaki hintkeneviri tasarrufuyla ilgili davaları düşürmek oldu. Bundan böyle kullanıcılar tutuklanmayacak. Sadece geçen hafta düşürülen dava sayısı 51.

"Doğru olduğunu hissettiğim şeyi yaptım. Polis gücünü ciddi suç olaylarını çözmek için kullanmalıyız" diyen Başsavcı Krasner ayrıca Amerika'da "opioid* krizi" diye bilinen durumun sorumluları olan büyük ilaç şirketlerinin 10'una dava açtı:

Purdue Pharma, L.P.

Purdue Pharma, Inc.

The Purdue Frederick Company, Inc.

Allergan Finance, LLC

Cephalon, Inc.

Teva Pharmaceuticals USA, Inc.

Endo Helath Solutions, Inc.

Endo Pharmaceuticals, Inc.

Janssen Pharmaceuticals, Inc.

Johnson & Johnson

Marihuana/hintkeneviri tasarrufu suçları silindi

California'da bu yıl başında hintkenevirinin yasallaşmasından sonra, San Francisco'da binlerce kişinin "sabıka" kayıtlarından "marihuana tasarrufu suçları" silindi.

ABD'de Washington dahil 10 eyalette hintkeneviri yasallaştırılmış durumda.

Opioid Nedir?

Opioid, vücutta morfin etkisi gösteren kimyasal maddelerdir. Ana kullanım amaçları analjezidir yani hastalardaki ağrıları azaltmaya yöneliktir, fakat ana kullanım amacı dışında uyuşturucu olarak kullanılıyor. Kullanıldığı zaman bağımlılık yaratan ölümlere neden olabiliyor.

(newsweek.com & hightimes.com)