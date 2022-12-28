Yeni belediye başkanları mazbatalarını alıyor!

Pazar günü gerçekleşen yerel kuruluş organları seçimini kazanan belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri bugün mazbatalarını alıyor.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan bilgiye göre, Lefkoşa ilçesinde seçimi kazanan belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri mazbatalarını saat 14.00’te alacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile bu belediyelerde görev yapacak belediye meclis üyelerine mazbataları Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanlık salonunda verilecek.

- Girne

Girne ilçesinde seçimi kazanan belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri ise mazbatalarını saat 14.00’te alacak.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser’e mazbataları Girne Kaza Mahkemesi Başkanlık salonunda verilecek.

-İskele

İskele ilçesinde belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine mazbataları saat 14.30’da İskele Kaza Mahkemesi Başkanlık salonunda verilecek.

Erenköy-Karpaz Belediyesi Başkanı Hamit Bakırcı, İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Fatma Çimen Tuğlu mazbatalarını alacak.

-Gazimağusa

Gazimağusa ilçesinde belediye başkan ve belediye meclis üyeleri de mazbatalarını saat 17.30’da alacak.

Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay, Beyarmudu Belediyesi Başkanı Bülent Bebek, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkanı Halil Kasım, Mesarya Belediyesi Başkanı Ahmet Latif, Tatlısu Belediyesi Başkanı Ahmet Hayri Orçan ve Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Katip Demir’e mazbataları Gazimağusa Kaza Mahkemesi Başkanlık salonunda verilecek. Gazimağusa ilçesindeki belediye meclis üyeleri mazbatalarını saat 17.30’da Gazimağusa Mahkemesi Ceza Davaları salonunda alacak.

-Güzelyurt’ta mazbatalar verildi

Öte yandan Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar ile Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile belediye meclis üyeleri mazbatalarını bugün 11.00’de aldı. Özçınar ve belediye meclis üyeleri mazbatalarını Güzelyurt Mahkemesi Ceza Davaları salonunda, Lefke Belediye Başkanı Kaya ve belediye meclis üyeleri mazbatalarını Lefke Mahkemesi’nde önünde aldı.

-Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri de mazbatalarını alıyor

Öte yandan muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri bugün mazbatalarını ilçe seçim kurullarında alacak.

Buna göre, Lefkoşa ilçesi muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri mazbatalarını bugün saat 15.00 itibarıyla Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’nda almaya başlayacak.

Gazimağusa ilçesi muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri saat 13.00 itibarıyla mazbatalarını Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu’nda almaya başladı.

Girne ilçesi muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerine mazbataları saat 09.00 itibarıyla Girne İlçe Seçim Kurulu’nda verilmeye başlandı.

Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu’nda muhtarlık ve ihtiyar heyeti mazbataları saat 11.00’den itibaren verilmeye başlanırken Lefke ilçesindeki muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri mazbatalarını aldı.