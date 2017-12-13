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Yeni bir anket: Dört partili bir meclis!

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Yeni bir anket: Dört partili bir meclis!
Prologue Araştırma Şirketi Direktörü Mine Yücel: "Şu anda gidişat az çok belli. Dört partili bir meclis gibi görülüyor."

Mine Yücel: "DP’nin meclise girme olasılığı çok görülmüyor. Yani burada UBP, CTP, HP ve TDP gibi görülüyor. Böyle bir meclis mümkün görülüyor. Gönül ister ki, onlar içerisinde daha olumlu olabilecek bir koalisyon modeline gidilebilsin. Yüzdelikler, son gün belirlenecektir. Yani ilginç şeyler olabilir mi son günlerde? Çok şey olabilir son günlerde"

“Bunlar gün be gün değişecektir. Yani oranlara bakın, her üç ayda bir, tüm partilerde ne kadar oynamalar olduğunu görebilirsiniz. Ve bu bence çok doğaldır. Böyle bir toplum yapısı içerisinde değişkenlik çok normaldir. Çünkü adayları bile yeni yeni tanıyoruz daha. Adaylar üzerinde çok değişkenlik kurulacaktır”

“Bu seçim nasıl bir seçim olacak?” diye sorguluyoruz. Çok tepkili bir toplum var. Ve toplum ne diyordu 4-5 seneye de baktığımız zaman? Genelde ne vardı? UBP’yi cezalandırmak için CTP’ye oy veren bir toplum vardı. CTP’yi cezalandırmak için dönüp UBP'ye oy veren bir toplum vardı. Öyle zikzaklı bir yol izledik. Şimdi HP çıktı ve ilk kurulduğu günlerde yaptığımız ankette, bir numaralı sıraya yerleşti. Daha sonra düşüşler yaşadı HP.  Şu anda son anketimizde üçüncü sırada... Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Halkın Partisi gibi bir sıralama var.”

(Yenibakış - Çiğdem Dürüst)

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