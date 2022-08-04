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Yeni bir araştırma, ölüm riskini en aza indirmek için gerekli egzersiz süresini ortaya çıkardı

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100 bin kişiden toplanan verinin analizi, en düşük ölüm riski için haftada 150-300 dakika yoğun ya da 300-600 dakika orta derecede egzersiz öngörüyor.
Yeni bir araştırma, ölüm riskini en aza indirmek için gerekli egzersiz süresini ortaya çıkardı

Aralarında Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi bilim insanlarının da bulunduğu dokuz araştırmacı, Amerikan Kalp Vakfı’nın 100 bin kişiyi 30 yıl boyunca takip ettiği veri setini analiz etti.

Araştırmanın sonucunda yayımlanan makaleye göre, en düşük ölüm riski taşıyanların haftada 150-300 dakika arası yoğun egzersiz ya da 300-600 dakika arası orta dereceli egzersiz yapanlar olduğu görüldü.

Bu rakam, 2018’de ABD Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği haftada 75-150 dakika yoğun egzersiz ya da 150-300 dakika orta dereceli egzersiz sürelerinin iki katına denk geliyor.

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