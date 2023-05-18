Yeni bir araştırmaya göre, geçen yıl internet trafiğinin neredeyse yarısı botlardan geldi

Yeni bir araştırmaya göre, geçen yıl tüm internet trafiğinin neredeyse yarısı botlardan geldi.

Siber güvenlik firması Imperva'nın sunduğu sayılar, 2022'de otomatik ve kötü niyetli internet faaliyetlerinde önemli bir artış olduğunu ve insan trafiği oranının son 8 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu.

Imperva, "kötü botlar" adı verilen botların, şirketin 2013'te trendi izlemeye başlamasından bu yana en yüksek seviyede olduğunu kaydetti.

Araştırmacılar, OpenAI'ın ChatGPT'si ve Google'ın Bard'ı gibi üretken yapay zeka araçlarının gelişi nedeniyle bot faaliyetlerinin bu yıl daha da artmasının beklendiğini iddia etti.

Imperva'dan kıdemli başkan yardımcısı Karl Triebes, "Botlar 2013'ten bu yana hızla gelişti ancak üretken yapay zekanın ortaya çıkmasıyla birlikte, teknoloji gelecek 10 yılda daha da yüksek ve daha endişe verici bir hızla gelişecek" dedi.

Siber suçlular, API uç noktalarına ve uygulama iş mantığına sofistike otomasyonla saldırmaya daha çok odaklanacak. Sonuç olarak, kötü botlarla ilişkili iş kesintisi ve finansal etki gelecek yıllarda daha da önem kazanacak.

Kötü bot faaliyetleri, e-posta gelen kutularını dolduran spam içeriklerden, kişilerin e-postalarına veya çevrimiçi hesaplarına girmek için kaba kuvvet saldırıları gerçekleştiren gelişmiş sistemlere kadar her şeyi içerebilir.

Hatta bazı botlar güvenlik yazılımları tarafından tespit edilmemek için insan davranışlarını taklit ediyor.

Raporda dikkat çekilen bir diğer endişe verici eğilimse savaşta kullanılan botların yükselişi. 2022'nin başlarında Ukrayna internet uygulamalarını hedef alan otomatik saldırılarda yüzde 145'lik bir fırlayış görüldü.

Bunlar muhtemelen ülkenin enerji ve telekomünikasyondan, ulaşım ve finans sektörlerine kadar uzanan kritik altyapısını bozmak için tasarlanan saldırılardı.

Triebes, "Büyüklüğü veya sektörü ne olursa olsun her kuruluş, internetteki kötü botların artan hacminden endişe duymalı" dedi.

Bot trafiğinin oranı yıldan yıla artıyor ve kötü niyetli otomasyonun neden olduğu aksaklıklar, marka itibarı sorunlarından çevrimiçi satışların azalmasına kadar somut işletme tehlikeleriyle ve internet uygulamaları, mobil uygulamalar ve API'ler için güvenlik riskleriyle sonuçlanıyor.