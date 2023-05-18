  • BIST 4.607,94
  • Altın 1256.919
  • Dolar 19.7827
  • Euro 21.3956
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAChatGPT’nin patronu yapay zekâ konusunda uyardı: “Endişeliyiz”

Yeni bir araştırmaya göre, geçen yıl internet trafiğinin neredeyse yarısı botlardan geldi

»
Yeni bir araştırmaya göre, geçen yıl tüm internet trafiğinin neredeyse yarısı botlardan geldi.
Yeni bir araştırmaya göre, geçen yıl internet trafiğinin neredeyse yarısı botlardan geldi

Siber güvenlik firması Imperva'nın sunduğu sayılar, 2022'de otomatik ve kötü niyetli internet faaliyetlerinde önemli bir artış olduğunu ve insan trafiği oranının son 8 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu. 

Imperva, "kötü botlar" adı verilen botların, şirketin 2013'te trendi izlemeye başlamasından bu yana en yüksek seviyede olduğunu kaydetti. 

Araştırmacılar, OpenAI'ın ChatGPT'si ve Google'ın Bard'ı gibi üretken yapay zeka araçlarının gelişi nedeniyle bot faaliyetlerinin bu yıl daha da artmasının beklendiğini iddia etti. 

Imperva'dan kıdemli başkan yardımcısı Karl Triebes, "Botlar 2013'ten bu yana hızla gelişti ancak üretken yapay zekanın ortaya çıkmasıyla birlikte, teknoloji gelecek 10 yılda daha da yüksek ve daha endişe verici bir hızla gelişecek" dedi. 

Siber suçlular, API uç noktalarına ve uygulama iş mantığına sofistike otomasyonla saldırmaya daha çok odaklanacak. Sonuç olarak, kötü botlarla ilişkili iş kesintisi ve finansal etki gelecek yıllarda daha da önem kazanacak. 

Kötü bot faaliyetleri, e-posta gelen kutularını dolduran spam içeriklerden, kişilerin e-postalarına veya çevrimiçi hesaplarına girmek için kaba kuvvet saldırıları gerçekleştiren gelişmiş sistemlere kadar her şeyi içerebilir. 

Hatta bazı botlar güvenlik yazılımları tarafından tespit edilmemek için insan davranışlarını taklit ediyor. 

Raporda dikkat çekilen bir diğer endişe verici eğilimse savaşta kullanılan botların yükselişi. 2022'nin başlarında Ukrayna internet uygulamalarını hedef alan otomatik saldırılarda yüzde 145'lik bir fırlayış görüldü. 

Bunlar muhtemelen ülkenin enerji ve telekomünikasyondan, ulaşım ve finans sektörlerine kadar uzanan kritik altyapısını bozmak için tasarlanan saldırılardı. 

Triebes, "Büyüklüğü veya sektörü ne olursa olsun her kuruluş, internetteki kötü botların artan hacminden endişe duymalı" dedi. 

Bot trafiğinin oranı yıldan yıla artıyor ve kötü niyetli otomasyonun neden olduğu aksaklıklar, marka itibarı sorunlarından çevrimiçi satışların azalmasına kadar somut işletme tehlikeleriyle ve internet uygulamaları, mobil uygulamalar ve API'ler için güvenlik riskleriyle sonuçlanıyor. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yapay zeka sağlık teknolojilerinin geleceğini nasıl şekillendiriyor?15 Mayıs 2023 Pazartesi 21:51
  • OnlyFans’ta içerik üretenlerin sayısı yüzde 40 arttı14 Mayıs 2023 Pazar 23:45
  • Twitter’ın Türkiye sansürüne eleştiriler Musk’ı kızdırdı14 Mayıs 2023 Pazar 13:51
  • Tesla Çin'deki 1,1 milyon aracını yazılım hataları nedeniyle geri çağıracak13 Mayıs 2023 Cumartesi 21:25
  • Twitter’dan seçim öncesi ‘içeriklere erişim’ açıklaması13 Mayıs 2023 Cumartesi 15:37
  • Twitter’ın yeni CEO’su belli oldu12 Mayıs 2023 Cuma 19:45
  • Elon Musk, Twitter CEO'luğunu bırakıyor12 Mayıs 2023 Cuma 10:38
  • Yapay zeka yakında işlerin yüzde 80’inin yerini alabilir11 Mayıs 2023 Perşembe 22:34
  • Google’dan arama için yeni özellik11 Mayıs 2023 Perşembe 19:08
  • Bilimsel araştırma: Yapay zeka sağlık alanında tehlikeli olabilir10 Mayıs 2023 Çarşamba 23:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti