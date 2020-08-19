Yeni bir artış öngörülüyor mu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, pandemi döneminin araya girmesiyle birlikte Genel Sağlık Sigortası için Türkiye ile imzalanan protokolün şu an askıda olduğunu ifade ederek ekiplerin belirlendiğini aktardı.

Pandeminin geçmesi ile hızlı bir şekilde devam edip yürürlüğe koyulacağını belirterek “Pandemi olmasaydı çok taşlar yerine oturmuştu. Geçici olarak durdu” dedi.

Sucuoğlu, yeni asgari ücretin askıya alınmasının sebebi olarak ise seçimlere işaret ederek, seçimlerden sonra çalışmalara devam edileceğini belirtti.