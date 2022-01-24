  • BIST 1.930,37
  • Altın 786.28703
  • Dolar 13.4094
  • Euro 15.1611
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKASezen Aksu: Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim

Yeni Bir Bakımevi Düzenleme Yasası Çıkarılmalı

» »
Britanya Sakinleri Derneği Ve Yaşlı Hakları Ve Ruh Sağlığı Derneği Ortak Basın Açıklaması Yayımladı
Yeni Bir Bakımevi Düzenleme Yasası Çıkarılmalı

Britanya Sakinleri Derneği (BRS) ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ortak açıklama yaparak, bakım evlerinin standartlarını belirleyecek yeni bir bakımevi düzenleme yasasının acilen çıkarılıp yürürlüğe girmesi ve fiilen uygulandığının devlet organları tarafından takip edilmesini talep etti. 


Açıklamada, ‘ülkede yaşlı bakım sektörü ile ilgili standartları belirleyen yasaların olmaması ve bu sektörün önemsenmemesinden dolayı Kıbrıslı Türk yaşlılar gibi ülkede yaşayan yabancı uyruklu yaşlıların da kaliteli yaşlı bakım ve sağlık hizmetine erişemediği’ belirtildi. 


Dil engeline işaret edilen açıklamada, emekli olduktan sonra KKTC’ye yerleşen yabancıların özellikle eşlerini kaybettikten sonra ihtiyaç duydukları bakım ve ilgiyi bulamadıklarına değinilerek, yabancı uyruklu yaşlıların çoğunun başka bir seçenek olmadığı için kayıt dışı olan ve karaborsaya dönüşen bakıcılardan hizmet almak zorunda kaldıkları kaydedildi. 


Bakımevinde kalmak isteyen yabancı uyruklu yaşlıların ise Türkçe bilmedikleri için bazı bakımevlerine alınmadıklarının savunulduğu açıklamada, bu nedenle, yabancı uyruklu yaşlıların özel hastanelerde uzun süreli bakım almak zorunda kalıp çok yüksek bakım ücretleri ile karşı karşıya kaldıkları belirtildi. 


KKTC’de 14 bin ile 16 bin İngiliz göçmenin yaşadığının tahmin edildiğine işaret edilen açıklamada, bakım evlerinin standartlarını belirleyecek yeni bir bakımevi düzenleme yasasının acilen çıkarılıp yürürlüğe girmesi ve fiilen uygulandığının devlet organları tarafından takip edilmesi talep edildi. 


KKTC’de yaşlı bakımı sektörünün gelişimini desteklemek için devlet teşviki veren yeni hükümet politikalarının geliştirilmesi, girişimcilerin huzurevleri, yardımlı yaşam tesisleri, bakımevleri vb. yaşlı bakımı için tesisler inşa etmeleri için teşvik politikalarının sağlanması gerektiği kaydedilen açıklamada, üniversite geriatri bölümleri ile işbirliği içinde yaşlı bakıcılarına eğitim olanakları sağlanması istendi. 


Britanya Sakinleri Derneği (BRS)  ve Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ortak açıklamasında şu taleplere yer verildi: 


“Hasta, savunmasız veya hareket sorunları olan herkesin nitelikli bakıcılardan/hemşirelerden yararlanabilmesi için yasal, şeffaf ve erişilebilir yollarla evde bakım hizmetlerine erişimin sağlanması,
Türkçe bilmeyen kimsesiz yabancı yaşlılar için sosyal desteğin sağlanması ve bakım evlerinde farklı dil bilen personel çalıştırılması için destek verilmesi,
Savunmasız, kimsesiz yaşlıların veya ölümcül hastaların onurlu ve saygılı bir şekilde tedavi edildiği uzun süreli bakımevlerinin kurulması ve gelişmesine destek verilmesi ve bu bakımevlerine erişimin sağlanması. 
Bakımevlerinin erişilebilir, yasalarla düzenlenmiş, sürdürülebilir, uygun fiyatlı, ve misafirperver olması gereklidir”


Açıklamada, insan onuruna yakışır bir şekilde bakılmanın bir ayrıcalık değil bir hak olduğu belirtilerek, “Her insan bu hakka sahiptir” denildi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin Komünist Partisi’nden yetkililere ceza yağdı24 Ocak 2022 Pazartesi 14:45
  • Süleyman Sünmez!e ait evde yangın24 Ocak 2022 Pazartesi 13:32
  • Haspolat Sanayi Bölgesi'nde hırsızlık24 Ocak 2022 Pazartesi 13:30
  • Onyekachukwu Nwakwanogo için otopsi yapılıyor24 Ocak 2022 Pazartesi 13:28
  • 70 yaşındaki Lapta sakini Trence John Thackrah hayatını kaybetti24 Ocak 2022 Pazartesi 13:25
  • Maviş, Uluslararası Eğitim Günü’nde yayımladığı mesajda, seçim bittiğini anımsatarak, eğitim ve sağlığa odaklanma çağrısında bulundu24 Ocak 2022 Pazartesi 13:02
  • En çok yağış metrekareye 6 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildi24 Ocak 2022 Pazartesi 13:00
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Duyuru; Son Yoklamalar 1-11 Şubat Tarihleri Arasında Yapılacak24 Ocak 2022 Pazartesi 12:53
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu yeni kararlarını açıkladı24 Ocak 2022 Pazartesi 11:31
  • Son dakika: İşte İskele, Güzelyurt ve Lefke’de kazananlar24 Ocak 2022 Pazartesi 10:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti