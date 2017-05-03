Yeni bir Cenevre yolunun açılması için daha gidilmesi gereken çok yol var

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dünkü görüşmesinde, daimi ikametgah teriminin tanımında anlaşması Alithia’da “Küçük İlerleme Ancak Daha Yol Var” başlığıyla yer aldı.

Gazete, bütün Kıbrıslı vatandaşlar için Kıbrıs hükümranlığının tamamında dört özgürlüğün geçerli olması ve uygulanması gibi bazı konularda küçük ilerlemeler kaydedildiğini ancak anlaşmazlıkların varlığını koruduğunu kaydetti. Bunu örneklendirirken, daimi ikametgahın belirlenmesi ve dört özgürlük hakkının kullanılmasında mutabakata varıldığını ancak Kıbrıs Türk tarafının “ilk kez, mülk edinme hakkının düzenlenmesiyle ilgili konuyu gündeme getirdiğini” yazdı.

Haberini iç sayfasından “Uzun Süre Sonra İlerleme, Ancak Halen Gidilmesi Gereken Yol Var” başlığı altında detaylandıran gazete, Anastasiadis’in yaklaşık 4 saat süren görüşme sonrasında Rum Başkanlık Sarayı’na dönüşünde yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre, Anastasiadis, “yasal ikamet (legal domicile) türünün belirlenmesi ve gelecekteki bir federal cumhuriyetin vatandaşlarının Ada’da dört özgürlüğü kullanmasında artık mutabakat var. Bu uzlaşılanlarla iç içe olmakla birlikte anlaşmazlık bulunan ve anlaşma yöntemi bulunması gereken detaylar da var” dedi.

Liderler görüşmesinde Kıbrıslı Türklerin yönetime etkin katılımı konusunun da ele alındığını hatırlatan Anastasiadis, bu konuda “henüz anlaşmazlıklar var” ifadesini kullandı.

Gazete, görüşme sırasında “right of abode” (oturma hakkı), yani “çalışma, yerleşim, mülk edinme, v.b. hakların görüşülmesi sırasında ve kimlerin daimi sakin addedilme hakkına sahip olacağı” konusunda bazı anlaşmazlıklar olduğunun ortaya çıktığına işaret etti. Anastasiadis’in de bu konuda “mutabakata varılan, ilke olarak dört özgürlüğün uygulanacağıdır. Sorun olan, mülk edinme hakkının düzenlenmesiyle ilgili konuyu gündeme getirmeleridir. Bu daha önce olmayan, ilk Cenevre sırasında gündeme getirilen bir şeydir” dediğini yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, dört özgürlüğün Türk vatandaşlarıyla ilgili olduğu sorusuna olumsuz yanıt verdi ve “Ada sakinlerinden, yani Avrupa müktesebatının Federal Cumhuriyet vatandaşları için uygulanmasından söz ediyoruz” dedi.

Daimi sakin sayısını etkileyen oran konusunda ise, Anastasiadis, “uzlaşılan yüzde 20 oranı kalıyor. Tanım konusunda mutabakata varıldı” ifadesini kullandı. Serbest dolaşım, yerleşim, meslek icra etme, mülk edinme, v.b. hakların otomatikman yasal ikamet yeri hakkı yaratmadığı izahında bulunan Anastasiadis, “Kişi, yasal ikamet edeceği yere karar vermeli. Bu rakam yüzde 20’ye ulaşabilir ve aşarsa da yerel seçimlerde ağırlıklı oy olacak” ifadesini kullandı.

Dün alınan kararla, yani bu konuların alternatif çözümlerle daha ileri incelenmesiyle sorunun aşılabileceğine inanç belirten Anastasiadis “Öteki tarafta yapıcı niyet olursa, bunun da aşılacağını ümit etmek isterim” dedi.

ANASTASİADİS: “YENİ BİR CENEVRE’YE KARŞI DEĞİLİZ”

Gazete, dünkü ilerlemeye rağmen, yeni bir Cenevre yolunun açılması için daha gidilmesi gereken çok yol olduğunu yazdı. Habere göre, Anastsaiadis, yeni bir Cenevre’nin ancak Mayıs sonuna Haziran ortasına kadar bütün imkanların tüketilmesi ve böyle bir şeyi haklı çıkaracak kadar ilerleme gözlemlenmesi halinde olabileceği görüşünü tekrarladı.

Anastasiadis şunları söyledi:

“Yeni bir Cenevre’ye karşı değiliz, çünkü garantiler, güvenlik ve bunlardan kaynaklanan diğer şeyler için tez vermesi gereken Türkiye’dir. Ancak yeni Cenevre’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının ertelenmesiyle görüşülmesi söz konusu değildir. Bu tartışma konusu değildir ve bunu herkes biliyor. Müzakere masasına konulmuş da değildir.”

Fileleftheros haberi manşetten “Sürekli Talepler Ortaya Koyuyorlar… Yasal İkamet Yerinin Belirlenmesiyle İlgili Tanımda Anlaştılar… Akıncı, Özellikle Kıbrıslı Türklerin Temsiliyeti Konusundaki Taleplerinde Israr Ediyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Liderlerin, dünkü görüşmede iki anlaşmaya daha vardıklarını yazan gazete bunlardan birinin, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in ofis sorumlusuyla KKTC’nin müktesebata uyum sürecinin incelenmesi için görüşme, ötekinin de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın gelecek hafta çözüm ekonomisi konusunda Ada’da yapacağı toplantıyla ilgili olduğunu yazdı.

Haravgi, manşet haberine “Dört Özgürlük Hakkının Kullanılmasında İlerleme… Başkan: Mülk Edinme Hakkının Düzenlenmesini Gündeme Getiriyorlar” başlığını attı.

Simerini, manşet haberini “Mülk Edinme Özgürlüğünü Kırpıyorlar… İşgal Lideri Yeni Talepler Ortaya Koyuyor… Kıbrıslı Türklerin Etkin Katılımında Uçurum Varlığını Koruyor… Eşitlik Olmayan Organlarda İzlenecek Formülde Görüşler Farklı” başlık ve spotlarıyla aktardı.