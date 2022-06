Yeni bir Game of Thrones dizisi yolda: Jon Snow geri dönüyor…

2011’de HBO’da yayınlanmaya başlayan ve sekiz sezon tüm dünyada izlenme rekorları kırarak devam eden Game of Thrones, bir spin-off ile yeniden geliyor. Bu defa yeni proje, dizinin baş karakterlerinden Jon Snow’a odaklanıyor.

Henüz adı belli olmayan Jon Snow dizisi ile beraber yedi “Game of Thrones” projesi olacak. HBO, House of the Dragon ve Jon Snow dizilerinin yanı sıra 10.000 Ships, Voyages ve Dunk and Egg ve animasyon türünde The Golden Empire gibi yapımlar üzerinde çalışıyor.

Dizinin başrolünde de yine Kit Harington yer alacak.