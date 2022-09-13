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"Yeni bir gerginlik eklemekten başka sonuç doğurmaz"

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan mülakatlarda sendika temsilcileri mevzuat gereği "gözlemci" statüsünde yer alıyorlar.
"Yeni bir gerginlik eklemekten başka sonuç doğurmaz"

On yılı aşkın bir süreden beri de "gözlemci"lere adayların bilgilerini içeren belgelerin bir örneği veriliyor” dedi.

Bu uygulamada bir hukuka aykırılık varsa, Komisyon'un yeni başkanının açık bir gerekçe yazarak, hukuka aykırılığın altını da çizerek bundan vazgeçmesinin mümkün olduğunu belirten Erhürman,  “Ama bir hukuka aykırılık yoksa, ortada bir teamül var demektir. Teamül haline gelmiş hukuka uygun uygulama "ben öyle uygun gördüm" diye değiştirilemez! Bu nedenle Sn. Komisyon Başkanı'nın gazetelerde yer alan açıklamasında, benden öncekiler vermiş olabilir "ama ben uygun görmedim. Şikayeti olanlar yargıya başvurabilir" demesi kabul edilebilir değil!” dedi.

Erhürman paylaşımında “Hele de bunun üzerine sendikacıların polis tarafından salondan çıkarılması ve kendilerine dava okunması, zaten gergin olan ülkede gerginliklere yeni bir gerginlik eklemekten başka sonuç doğurmaz! Kurum'un itibarını tartışılır hale getirmemek adına sorunun bir an önce akıl yoluyla çözümlenmesi gerekir!” ifadelerine yer verdi.

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