Yeni bir kemik iliği tedavisi sırt ağrısı çekenlere umut verdi

ABD’de test edilmeye başlayan bir tedavi yöntemine göre, küçük yağ kabarcıkları içeren ve tek seferlik bir dozla yapılan iğne, eksozom olarak bilinen milyarlarca küçük hücreden oluşan bir sıvı içeriyor.

Eksozomlar, vücudun her yerindeki hasarlı hücreleri onarmak ve canlandırmak için kilit rol oynarlar ve farklı hücrelerin çalışma şeklini iyileştirebilecek genetik materyal içerirler.

Sırt ağrısının yanı sıra, bu hücreler, ABD firması Direct Biologics’te tenisçi dirseği ya da Crohn hastalığı gibi durumlarda kullanım için test ediliyor.

YÜZDE 80’LİK BİR AZALMA

Daily Mail’de yer alan habere göre, International Journal of Science and Research Archive’de yayınlanan bir çalışmada, bu iğnenin verildiği bazı hastalar, enjeksiyondan sonraki bir ay içinde sırt ağrılarında yüzde 80’lik bir azalma yaşadı.

Omurgada yer alan disklerin zamanla deforme olduğu dejeneratif disk hastalığı, bel ve boyun ağrısının en yaygın nedenlerinden biri. 40 yaş ve üstü yetişkinlerin yaklaşık yüzde 40’ının en az bir dejenere diske sahip olduğu tahmin ediliyor. 80 yaşına gelindiğinde bu oran yüzde 80’e çıkıyor.

Tedaviler arasında ağrı kesiciler, fizyoterapi ve sorunlu diskleri değiştirmek için ameliyat yer alırken yeni eksozom tedavisinin de iltihabı azaltarak eklemlerin kapasitesini eski haline getirmeyi sağladığı ve sağlıklı hücrelerin büyümesini teşvik ederek iyileşmeyi tetiklediği ortaya konuldu.