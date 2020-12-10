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'Yeni bir Kürt partisi kuruldu' iddiasına İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

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İçişleri Bakanlığınca 'yeni bir Kürt partisinin kurulduğuna' ilişkin yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
'Yeni bir Kürt partisi kuruldu' iddiasına İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Kürt Demokrat Partisi (KDP) adıyla İçişleri Bakanlığı'na yapılan herhangi bir kuruluş başvurusu olmadığı öğrenildi. 

AA muhabirinin ulaştığı İçişleri Bakanlığı yetkililerince, bugün bir gazetede 'yeni bir Kürt partisinin kurulduğuna' ilişkin yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Bakanlık yetkilileri, siyasal partilerin kuruluş başvurusu yaptıkları Genel Sekreterlik birimine söz konusu isimle siyasal oluşum için herhangi bir müracaatın yapılmadığını ve bir onayın söz konusu olmadığını kaydetti.

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