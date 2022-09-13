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Yeni bir okul dönemi daha başlarken kahvaltılarınızdan sütü ihmal etmeyin

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Eğitim ve öğretim hayatlarına başlayan öğrencilerin bu dönemde eğitimleri kadar evlerinde sağlıklı beslenmeleri de büyük önem taşıyor.
Yeni bir okul dönemi daha başlarken kahvaltılarınızdan sütü ihmal etmeyin

Kış aylarında zayıflayan bağışıklık sistemi için sabah kahvaltısının önemini vurgulayan uzmanlar, çocukların dinç bir şekilde çalışabilmesi ve bağışıklıklarını güçlendirmeleri için kahvaltılarında, ara öğünlerinde kalsiyum ve mineral açısından zengin olan sütün eksik olmaması gerektiğinin altını çiziyor. 

 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, günde iki bardak süt içmenin zekâ gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ve okul başarısını artırdığının kanıtlandığını belirtti. İnanç; “Yeterli ve dengeli beslenebilmek için her besin grubunu tüketmeye ihtiyacımız var. Süt, et, tahıl, meyve, sebze, yağ ve şekerlerden oluşan besin grupları içinde yalnızca süt enerji oluşumunda etkili olan karbonhidrat, protein ve yağı bir arada içeriyor. Sütün enerji vermesinin yanı sıra bağışıklık sistemi açısından da önemi büyük. Mevsim değişimiyle birlikte görülen bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu üst solunum yolu enfeksiyonlarında artma olurken, içeriğinde 40’tan fazla besin öğesi bulunan sütün tüketimi, grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynuyor. Her gün düzenli olarak içilen iki bardak süt aynı zamanda çocukların günlük mineral ihtiyacının tamamını karşılayabiliyor. Bu yüzden iyi beslenen çocukların okul başarısı, yetersiz ve dengesiz beslenenlere göre daha yüksek oluyor.” dedi.

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