Yeni bir roman: “Süreyya’nın Derinleri

Yaklaşık 5,5 yıl süren yazımın ardından kitabını tamamlayan Pervin Ulual, romanında, zamanı ileriye alıp 2032 yılına getiriyor.

“Süreyya’nın Derinleri” kitabının tanıtımında, romanla ilgili şunlar aktarıldı:

“Kıbrıslı Türk bir bilim kadını, Nobel Fizik Ödülü kazanır. İşte ne oluyorsa bundan sonra oluyor ve bölünmüş bir ülkenin ambargolar altındaki tanınmamış yanından çıkan bu başarı hikayesi, tüm dünyanın dikkatini Kıbrıs’ın kuzeyine çeviriyor. Nobel’li Bahar’ın annesi Süreyya, birdenbire kendini bir roman kahramanı olarak buluyor. Artık onun derinlerine inme zamanıdır.”