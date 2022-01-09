  • BIST 2.033,32
  • Altın 790.30039
  • Dolar 13.8056
  • Euro 15.6721
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKarantina Sürelerine Yeni Düzenleme

Yeni Bir Solingen Faciasına Ramak Kaldı

» »
Yeni Bir Solingen Faciasına Ramak Kaldı
Yeni Bir Solingen Faciasına Ramak Kaldı

Eski bir evin çatısından çıkan alevler sonucu, binada yaşayan ve bir çoğu yabancı olan aileler mahsur kaldı. Merdiven boşluğunun dumanla dolması tahliyeyi zorlaştırdı.

Oberhausen’in, eski yerleşim bölgesinde bulunan Schlaegelstr.’de çıkan yangına zorlukla müdahale edilirken, 4 kişi yaralandı.

Yangın bölgede endişe yarattı.

PENCEREDEN YARDIM İSTEDİLER

İtfaiye, merdivenleri kullanamayınca pencerelere çıkıp yardım isteyen bina sakinlerini kurtardı. Şimdilik ölen olmadığı açıklandı.

Yangın söndürülünce, Solingen’de, 29 Mayıs 1993 günü ırkçıların yaktığı ve 5 Türk’ün can verdiği evin kalıntılarına benzer kalıntılar oluştu.

Zamanında müdahalenin ve itfaiyenin olağanüstü çabasının can kaybını önlediği belirtiliyor. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarihi Kentteki Müstehcen Sahne Yunanistan’ı Ayağa Kaldırdı08 Ocak 2022 Cumartesi 19:11
  • Portekiz'de yüksek vakalar nedeniyle kısmi kapanma uzatıldı07 Ocak 2022 Cuma 14:46
  • Alman siyasetçinin kızı yarışma programına çıkıyor07 Ocak 2022 Cuma 12:16
  • 179 Yolcudan 125'inin COVID-19 Testi Pozitif06 Ocak 2022 Perşembe 21:53
  • Almanya'da Yine Irkçı Muamele: 2 Hindistanlı Marketten Dışarı Atıldı06 Ocak 2022 Perşembe 21:52
  • Fransa'da Aşısızlara Dışarıda Yeme-İçme Yasağı Geliyor06 Ocak 2022 Perşembe 18:43
  • 2022’nin en güvenilir havayolu şirketleri açıklandı06 Ocak 2022 Perşembe 14:39
  • Mercedes 800 bin aracı geri çağırdı06 Ocak 2022 Perşembe 12:07
  • Tarih belli oldu! Türkiye ve Ermenistan temsilcileri bir araya geliyor06 Ocak 2022 Perşembe 10:06
  • Kosova'da Enerji Krizi Nedeniyle Kripto Para Üretimi Yasaklandı05 Ocak 2022 Çarşamba 18:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti