 “Yeni bir tiyatro salonu için yetkilileri bir kez daha göreve davet ediyoruz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, yeni bir tiyatro salonunun en erken zamanda sanatçılara ve halka kazandırılması için yetkilileri bir kez daha göreve davet etti

Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Bengihan, “Ülkemizde 19 yıl önce yanan ve yerine hala daha yenisinin yapılmadığı devlet tiyatro salonunun durumu, gelmiş geçmiş hükümetlerin sanata ve sanatçıya hak ettiği değeri vermediğinin en açık göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Bengihan, Dünya Tiyatro Günü’nün, tiyatro dünyasındaki insanlar için sahne sanatlarının insanları bir araya getirici gücünü kutlamak, seyirciyle daha iyi bir iletişim kurmak ve insanlar arasındaki anlayış ve barışı arttırmak için bir fırsat olarak görüldüğünü kaydetti.

KTAMS olarak tüm tiyatro sanatçıları ve tiyatroya emek veren tüm çalışanların Dünya Tiyatro Günü’nü kutlayan Bengihan, yeni bir tiyatro salonunun en erken zamanda sanatçılara ve halka kazandırılması için yetkilileri bir kez daha göreve davet etti.

