Yeni bir variant: Kappa Varyantı nedir? Belirtileri nelerdir?

Hindistan’da Uttar Pradesh’te bir hastada koronavirüs varyantı tespit edildi, tüm müdahalelere rağmen hasta kurtarılamadı. Hastanın adı hakkında bilgi verilmezken, hasta 66 yaşındaydı.
Kappa Varyantı belirtileri
Diğer varyantlardan farklı olarak Kappa Variant:
– Çok hızlı şekilde hastada yüksek ateş oluşması
– Nefes almada hastanın zorluk yaşaması
Uluslararası bilim insanlarının bu varyant hakkında yeterli doneye sahip olmadıklarını açıklarken ilerleyen günlerde bu varyant hakkında veriler toplanabileceği açıklandı.
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