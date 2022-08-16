Yeni bir virüs mü var? Hollanda'da korkutan artış! İlk kez bini geçti

Maymun çiçeği yalan mı, yoksa yeni bir virüs mü var soruları dünya basınında gündeminde.

Hollanda'da ilk vakanın üzerinden geçen 3 ay içerisinde 1025 maymun çiçeği virüsü vakası görüldü. Maymun çiçeği virüsü nedeniyle yeniden maske takılır mı sorusu gündeme düştü!

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) sitesinde güncellenen rakamlara göre, maymun çiçeği virüsü vaka sayısı bini aştı.

RIVM tarafından, 1025 vakanın çok büyük bir kısmının eşcinsel ilişki yaşayanlarda görüldüğü belirtilerek, birden fazla partnerle ilişkisi olanlarda virüse daha sık rastlandığına dikkat çekildi.

Hemen hemen her yaş grubunda vakanın bulunduğu aktarılarak, vakaların 616'sıyla Amsterdam'ın da yer aldığı Kuzey Hollanda bölgesinde karşılaşıldığı kaydedildi.

AŞILAMA DEVAM EDİYOR

Hollanda'da risk grubundaki bireyler için temmuzda maymun çiçeği virüsüne karşı aşılamalar başladı.

Toplam 25 belediyede aşılama yapılırken RIVM'ın verilerine göre 10 Ağustos itibarıyla 5 bin 441 doz maymun çiçeği aşısı yapıldı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 10 Ağustos'ta yayınladığı verilere göre, dünya genelinde yıl başından bu yana 89 ülke veya bölgede 27 bin 814 tespit edilmiş vaka bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun Çiçeği hastalığı ilk olarak Orta ve Batı Afrika'da tespit edildi. Viral bir zoonotik hastalık olan Maymun Çiçeği, 1958 yılında laboratuvar ortamında maymun kolonilerinde çiçek benzeri bir hastalığın tespit edilmesiyle literatürde yer aldı. Virüs ismini de buradan almaktadır.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Genelde insanlara hayvanlardan bulaşan ve en yaygın kaynağı kemirgenler olduğu düşünülen virüsün insandan insana ise lezyonlar, vücut sıvıları, solunan damlacıklar ve çarşaf gibi kişisel eşyalarla yakın temasta bulunulması hâlinde geçtiği tahmin ediliyor.

Maymun Çiçeği Virüsü Belirtileri Nelerdir?

Yüksek ateş

Baş, sırt ve kas ağrıları

Lenf bezlerinde şişlikler.

Yorgunluk hali.

Üşüme ve titreme.

Ciltte su çiçeğine benzer, su dolu küçük kabarcıklar şeklinde görülen döküntüler.