YENİ BİR YILA DAHA MERHABA

Belki de sizler bu satırları okurken yeni yıla girmiş olacağız…”Ne kadar da çabuk geçti” diyorum kendi kendime…Koskoca bir yıl..Oysa çabuk mu geçti gerçekten?…Tatlısıyla, acısıyla birbirini kovalayan günler…Yitirdiğimiz sevdiklerimiz -ki bu sene de çok fazlaydılar-…Sevinçli olaylar…Hayata renk katan küçük mutluluklar…”Keşke” ile başlayan bazı pişmanlıklar…Acılar…Ve her şeye rağmen devam eden yaşam…

Geçtiğimiz yılbaşında da kararlar almış, kafamızda olsun bir“yapılacaklar ve yapılmayacaklar” listesi hazırlamışızdır çoğumuz. Genelde gene bu günlerde yeni yılda da yapılacakların ve de yapılmayacakların listesi tekrar gözden geçirilir. Giden yılın genel bir muhasebesi dökülür. Yeni kararlar alınır…Her şeye rağmen yeni bir sayfadır yaşamda,yeni bir umuttur yeni yıl…

Benim de yıllarca TV lerde yılbaşı akşamları smokinimi giyip sunduğum ana haber bülteninin arkasından okuduğum aşağıdaki satırlar da yeni yıl dileklerimdir de aslında…

Yıllar önce ADA TV de yılbaşı akşamı gene aynı satırlarla kapatıyordum bülteni.

Yan stüdyoda ise haberlerden sonra canlı yayınlanacak programın hazırlıkları sürdürülüyordu…Ben her satırı bitirdikçe içeriden ama yürekten gelen bir “amin “sesini duyuyordum.

Bir an kendimi camide vaaz veren veya dua okuyan hoca gibi hissetmedim değil hani!

Bültenden sonra yan stüdyoya baktım. Güzeller güzeli bir genç hanım. Biraz sonra çıkacağı canlı yayın için seslendireceği şarkıların son hazırlığını yapıyordu. Belli ki “amin”leri de çok ama çok içinden gelerek –ve de pek farkında olmadan –çıkmıştı dudaklarından. Seslenip dikkatini dağıtmak istemedim. Ama o günden beri beni programlarımda en yürekten dinleyenlerin başına adını bile hatırlamadığım o güzel genç solisti koyarım. Umarım o akşam içten “amin “ dediği dileklerinin hepsi olmuştur.

Aslında bu satırlar, yıllar önce Türkiye’de yayınlanan ve yayınını da hala başarıyla sürdüren bir kent kültürü dergisi olan İstanbul Life ‘ın editör yazısıydı, altında imza yoktu ve daha da kısaydı.

Sonra yıllar geçtikçe ben, dostlar çeşitli ilaveler yaparak bunu daha da geliştirdik ve ortaya hoş bir “Yeni Yıl Mesajı” çıktı…

Biz de her yıl bu mesajı hem yazılı hem de görsel basında paylaşıyor ve bir yeni yıl “merhaba”sı gönderiyoruz sevgili dostlara, okurlara, izleyicilere…Selam olsun diyerek:

“Yeni bir yıla merhaba ,

Bir gün karlar yolları kapasın, biz işe çocuklar okula gidemeyelim.

Bir kere olmuştu, gene olsun.

Yaz erken gelsin. Hiç olmamıştı bu kez olsun.

Yalnızlar kendine sevgili bulsun.

Bazılarını benim de tanıdığım, evlenmek için içten içe hayaller kuran kızlar ,kadınlar evlensin.

Erkekler iyi bir eş olsun.

Bulaşık yıkasın,evi temizlesin,çocuk doğursunlar…!

Hiç olmadı belki bu yıl olur.

Bolluk bereket yaşansın. Kimse akşamlarları çocuklarına götüreceği yemişin, oyuncağın parasını düşünmesin.

Sinemalara, tiyatrolara gidilsin, kitaplar satış rekorları kırsın.

Herkes ev sahibi olsun.

Evi olanın bir de arabası olsun.

Zenginlik alsın başını gitsin.

Ama kimsenin başı diğerinden önde olmasın.

Kan dökülmesin.

Başarılı olanlar daha da başarılı olsun

Kimseye “başarısız” diye kızılmasın,”belki fazla hırslı değildir” densin.

Anlayış gösterilsin.

Tutuğunuz takım bütün maçları kazansın.

Şampiyon olsun.

Daha önce de olmuştu, gene olsun.

Kimse ”hayatta en sevdiğim insanlardandı” dediği birinin, cenazesine katılmak zorunda kalmasın.

Sakın kalmasın.

Ve yani;

Bu yıl ve gelecek yıllar, güzel , bereketli, coşkulu,barış dolu,mutlu bir yıl olsun.

Hiç olmamıştı bu yıl olsun…

Evet; Bu gününüz dünden, yarınınız bugünden kat , kat güzel olsun

Gönlünüz sevgiyle dolsun.

Yanınızdan sevdikleriniz asla eksik olmasın.

Azalmayın.. Çoğalın …

“İyi ki” leriniz,”keşke” lerinizden hep fazla olsun…

Ve

Yıllarca her haber bültenini kapanışında söylediğim gibi;

“Gözlerinizden yaşamın pırıltısı, dudaklarınızdan mutluluk gülümsemesi ve yüreğinizden sevgi ;

Hiç… ama hiç …eksik olmasın.

Mutlu kalın ,

Esen Kalın ,

Hoşça kalın.”

Yeni yılınız mutlu ve kutlu olsun .”