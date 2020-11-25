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“Yeni bir yol haritası çizmenin zamanı geldi”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye gazetesine son gelişmelere ilişin önemli açıklamalarda bulundu.
“Yeni bir yol haritası çizmenin zamanı geldi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye gazetesine son gelişmelere ilişin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs müzakerelerinde yıllarca süren görüşme süreci içerisinde Kıbrıs Türk tarafının uzlaşmak için elini havada tuttuğunu belirtti ancak Güney Kıbrıs’ın aynı tavrı göstermediğini aktardı.

Tatar, “Güney Kıbrıslı muhataplarımız herhangi bir şekilde bizlerle uzlaşmacı adım atmıyor. Biz alternatifsiz değiliz. Yalnız da değiliz. Gerek Türkiye ile olan ilişkilerimizi artırarak, gerek uluslararası ilişkilerimizi artırarak, yeni bir yol haritası çizmenin zamanı geldi” diye konuştu. Rum tarafının nerede hata yaptığını düşünmesi gerektiğini belirten Tatar, “Çünkü bizim, sınırsız zamanlarda ve takvimsiz görüşmelerde harcayacak ne vaktimiz ne de bu konuda motivasyonumuz vardır. Bu sebeple içinde bulunduğumuz dönem, benim Cumhurbaşkanı olduğum günden itibaren değişmekte olan bir dönemdir” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş konusunda net mesaj verdi, “ Böyle bir yerin yeniden insanlığa kazandırılması kaçınılmazdır” dedi.

“Daha önce Maraş’ın kapalı olmasına şikâyet edenler, Rumlara verilmesi gerektiğini söyleyenler, bugün de açılmasına şikâyet ediyorlar. Maraş, son metrekaresine kadar açılmaya devam edecek” diyen Tatar, “Böyle bir süreci bizler ortaya koyarken, aslında bugüne kadar hiç kimsenin ortaya koyamadığı güçlü bir iradeyi gösterdik. Atacağımız adımlarla ilgili yine muhalefet yapan insanların artık anlamaları gerekir ki, ‘onların doğruları’ diye bir şey kalmadı. Bundan sonra yeni bir konjonktür var” şeklinde konuştu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde veya uluslararası alanda yaşayan vatandaşların, Maraş’taki haklarını geri almak için Taşınmaz Mal Komisyonuna akın akın başvuruda bulunduğunu vurgulayan Tatar, Komisyona başvuru sayısının 300’ü geçtiğini açıkladı. Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin de soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Bu coğrafyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Türkiye’nin baki hakları olduğuna işaret etti.

Tatar, “Bu hakların dâhil edilmeyeceği, aktörlerden birinin Türkiye, diğerinin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmayacağı hiçbir paylaşım söz konusu olmayacaktır. Bu anlaşılabilir ve net bir şeydir” dedi. Rum Yönetimi Başlanı Anastasiadis ile sosyal içerikli ilk görüşmelerini yaptıklarını , bu görüşmelerin devam edeceğini belirten Tatar “Bu görüşmeler ile ilgili, adına isterseniz ‘BM parametresi’, isterseniz ‘konjonktür’ deyin, isterseniz ‘plan’ deyin ne derseniz deyin, gerçek olan tek şey var, o da şartların artık değişmiş olduğudur” ifadelerini kullandı. 

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