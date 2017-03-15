Yeni bir “Zohr” aranacak

ENI şirketinin, Doğu Akdeniz bölgesinde; yüksek ihtimalle de Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisinde, Mısır’da keşfedilen devasa “Zohr” gibi bir yatağın bulunduğuna dair inancını belirttiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “ ENI, Kıbrıs MEB’inde Yeni Bir ‘Zohr’ Görüyor” başlığıyla verdiği haberinde, Lefkoşa Rum kesiminde dün başlayan “4. Eastern Mediterranean Gas Conference”da yapılan açıklamalara yer verdi.

Habere göre ENI Araştırma Alanı Baş Yetkilisi Luca Bertelli, konferanstaki konuşmasında “Bölgede bir Zohr’un daha bulunduğuna inanıyoruz” sözlerini kullandı.

Zohr’a benzer yatakların, Doğu Akdeniz’in dinamiğine daha fazla rezervin eklenmesinde önemi roller oynayabileceği değerlendirmesinde bulunan Bertelli, Kıbrıs sularında, 2015 yılında Mısır’da keşfedilen Zohr’a benzer daha fazla yatağın var olduğunun düşünüldüğünü de sözlerine ekledi.

Ayrıca Doğu Akdeniz bölgesinde, gerek Mısır, gerek İsrail, gerekse Lübnan’da keşfedilmemiş alanların bulunduğuna işaret eden Bertelli, Doğu Akdeniz’in öneminin, toplamda 75 tcf doğalgaza sahip Mısır’ın Zohr’u, İsrail’in Tamar ve Leviathan’i, Güney Kıbrıs’ın da “Afrodit”i gibi keşiflerin boyutundan kaynaklandığını ifade etti.

Doğu Akdeniz’in olası enerji kavşağı olarak avantajına da değinen Bertelli, daha birçok avantajların bulunduğundan söz ederken Mısır’daki doğalgaz sıvılaştırma altyapıları, Arap boru hattı, Avrupa ve Türkiye gibi doğalgazla ilgili pazarlarla komşu olunmasına işaret etti.

Bertelli, öncelik, Mısır gibi yerel pazarların memnun edilmesi olsa da, bölgedeki büyük doğalgaz keşiflerinin, büyük yatırımlar ve çeşitli ülkelerin rızasıyla yeni altyapılar gerektirecek ihracat olanakları da içerdiğinden söz etti.

Yeni toplu keşifler olması durumunda Güney Kıbrıs’ta doğalgaz sıvılaştırma terminali yapılması ihtimaline de değinen Bertelli, Zohr ile benzer morfolojideki yatakların önemine dikkat çekti.

Bertelli, ENI’nin 11’inci parselin yüzce 50’sinin haklarını almasına da değinerek, 11’inci parselin, Zohr yatağının bulunduğu Shorouk parselinin tam karşısında bulunduğuna işaret etti.

Bertelli ayrıca ENI’nin, Rum Yönetimiyle imzaların atılmasında bir gecikme olmazsa yıl bitmeden yeni bir sondaj yapabileceğini belirtti.

Haberde ENI’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i içerisinde KOGAS ile birlikte 2, 3 ve 9’uncu parsellerde ve Total ile birlikte 11’inci parselde hak sahibi olduğunu aktaran gazete, nisanın ilk haftasında da 8’inci parsel ve Total ile birlikte 6’ıncı parselin hakları için (Rum Yönetimiyle) imzalar atacağını belirtti.

Rum Hidrokarbon Şirketi (EİK) Yürütme Müdürü Panos Kelamis, sözde Rum “MEB”i içerisinde bir sondaki Zohr’un bulunabileceğine dair ENI şirketi yetkilisinin tezini benimsediğini dile getirdi.

Sadece şirketlerin “MEB” içerisindeki varlığından değil, koşullardan da dolayı iyimserliğin hakim olduğundan söz eden Kelamis, Zohr tipi ilk yatak olan 11’inci parseldeki sondaja ilişkin büyük bir heyecancın olduğunu belirtti.

Afrodit yatağındaki doğalgazdan istifade konusunda Rum Yönetiminin önceliğinin Mısır’a ihracat olduğunu belirten Kelamis, gelecekte önemli keşifler olursa, Vasiliko’da doğalgaz sıvılaştırma terminali yapılmasına dair senaryoların da bulunduğunu söyledi.

Kelamis, üçüncü tur ruhsat ihalesiyle ilgili nihai imzaların bu ayın sonunda atılmasının beklendiğini de belirtti.

Delek- Anver Proje Müdürü Aviv Kishenbaum ise, bu yıl içerisinde, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i içerisindeki haklarının yüzde 30’una sahip olduğu 12’inci parseldeki Afrodit yatağının kalkınması anlamında yeni gelişmelerin olacağına dair inancını dile getirdi.

Yatağın kalkınmasına yönelik faaliyetlerinden söz eden Kishenbaum, 2016 yılında revize kalkınma taslağının sunulmasının ardından, bunun Rum Hükümetiyle uzlaşı içerisinde şekillendirileceğini anlattı.

Politis gazetesi ise “Kıbrıs MEB’inde Yeni Zohr Arıyorlar… İtalyan ENI’den Büyük İyimserlik Dile Getiriliyor… ‘Kıbrıs Sularında Büyük Yataklar Var’ ” başlığıyla verdiği haberinde, Bertelli “Zohr’a benzeyen yataklar” derken bezer yapı ve neredeyse aynı doğalgaz rezervine sahip yatakları mı yoksa sadece benzer yapıya (morfoloji) sahip yatakları mı ima ettiğinin net olmadığı yorumunda bulundu.

Gazete Bertelli’nin muhtemelen, “MEB” içerisindeki Zohr’a benzeyen yapılar ve üçüncü tur ruhsat ilahesi çerçevesinde en azından büyük bir yatağın saptanma olasılığından söz ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Diğer gazeteler konferansla ilgili haberi şu başlıklarla yansıttı:

Alithia: “Kıbrıs MEB’inde Belki ikinci Bir Zohr Gizli… Konferansta ENI ve EİK Temsilcilerinden Önemli Açıklamalar”

Simerini: “Kıbrıs Zohr’unu Arıyorlar… Yetkililer, MEB’imizde Devasa Yatakların Keşfi Konusunda İyimser”

Haravgi: “Yeni Sondajlarla Kıbrıs Zohr’unu Arayacaklar… İlk Belirtiler 11’inci Parselde”