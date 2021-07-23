Yeni BM Güvenlik Konseyi Başkanlık Açıklaması taslağı İngiltere tarafından sunuldu

Türkiye'nin çitlerle çevrili Gazimağusa (Maroşa) kentine ilişkin açıklamalarına ilişkin yeni bir BM Güvenlik Konseyi Başkanlık Açıklaması taslağı İngiltere tarafından sunuldu.

Cyprus-Mail'de yer alan habere göre , “Güvenlik Konseyi, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Türk liderlerinin 20 Temmuz 2021’de, çitlerle çevrili Maraş bölgesinin bir bölümünün yeniden açılmasına ilişkin açıklamasını Kıbrıs’ta kınıyor” diyen taslak bildiri, sessizlik prosedürüne alındı. 09:00 yerel saate (16:00 Kıbrıs saati) kadar.

Perşembe günü Londra ile Lefkoşa ve Londra ile Washington arasında Çin, Hindistan ve İrlanda'nın sessizlik prosedürünü bozmasının ardından müzakereler devam etti. BM kararlarının ve açıklamalarının ihlal edildiğine dikkat çekmek için belirli bir değişiklik ve açıklama istiyorlardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Maraş konusunda Güvenlik Konseyi'nin güçlü bir tepki göstermesini ısrarla savundu.

Kıbrıs'taki BM barış gücünün (UNFICYP) görev süresinin yenilenmesi için Güvenlik Konseyi'nde de istişareler planlandı.

Güvenlik Konseyi Başkanı tarafından yapılan taslak bildiride şöyle denilmektedir: “Güvenlik Konseyi, Başkanının 9 Ekim 2020 (S/PRST/2020/9) Maraş hakkındaki açıklamasını yeniden teyit etmektedir.

Güvenlik Konseyi, Maraş'ın statüsünü, 550 sayılı karar (1984) ve 789 sayılı (1992) sayılı karar da dahil olmak üzere, önceki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği şekilde yeniden teyit etmektedir. Güvenlik Konseyi, Maraş'ın herhangi bir yerine, sakinleri dışında herhangi bir kişi tarafından yerleşme girişiminin kabul edilemez olduğunu ve Maraş'la ilgili kararlarına uygun olmayan hiçbir eylemde bulunulmaması gerektiğini yineler.

Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'ta Türk ve Kıbrıslı Türk liderlerin 20 Temmuz 2021'de çitle çevrili Maraş bölgesinin bir bölümünün yeniden açılmasına ilişkin açıklamasını kınar. Güvenlik Konseyi, önceki kararlarına ve açıklamalarına aykırı olan bu tek taraflı eylemlerden duyduğu derin üzüntüyü ifade eder.

Güvenlik Konseyi, bu hareket tarzının derhal geri alınmasını ve Ekim 2020'den bu yana Maraş'ta atılan tüm adımların geri alınmasını talep ediyor. Güvenlik Konseyi, kararlarına uygun olmayan ve Türkiye'de gerilimi artırabilecek herhangi bir tek taraflı eylemden kaçınılması gerektiğinin altını çiziyor. ada ve bir yerleşim için umutlara zarar verebilir.

Güvenlik Konseyi, Maraş'ın BM yönetimine devredilmesi de dahil olmak üzere kararlarına tam saygı gösterilmesinin ve uygulanmasının ve UNFICYP'nin hareket özgürlüğüne saygı gösterilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Güvenlik Konseyi, Kıbrıs halkının istekleri doğrultusunda ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği üzere siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona dayalı kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüme olan bağlılığını ve Genel Sekreterin çabaları. Güvenlik Konseyi konuyla ilgilenmeye devam edecektir.”

20 Temmuz'da Türk tarafı, Türk kontrolü altındaki Mağusa kentinin çitle çevrili bölümü olan Maraş'ta askeri statünün kısmen kaldırıldığını duyurdu.

Adayı yeniden birleştirmek için BM destekli çok sayıda müzakere sonuç vermedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin 550 sayılı kararı (1984), Maraş'ın herhangi bir yerine, sakinleri dışında başkaları tarafından yerleşmeye yönelik her türlü girişimi kabul edilemez buluyor ve bu alanın BM yönetimine devredilmesi çağrısında bulunuyor. BM Güvenlik Konseyi'nin 789 (1992) sayılı kararı ayrıca, 550 sayılı kararın (1984) uygulanması açısından, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün kontrolü altındaki alanın Maraş'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesini talep ediyor.

8 Ekim 2020'de Türk tarafı, 6 Ekim'de Ankara'da yapılan bir duyurunun ardından, çitle çevrili Maraş bölgesinin bir kısmını açtı.