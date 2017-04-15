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Yeni BMW 5 Serisi, tüm dünya ile aynı anda Çangar Motors’da.

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Yeni BMW 5 Serisi, tüm dünya ile aynı anda Çangar Motors’da.
Çangar Motors, BMW’nin Yeni BMW 5 Serisi modeli Küçük Kaymaklı Showroomun’da düzenlediği lansman ile tanıttı. Kıbrıs iş ve siyaset dünyasının tanınan birçok ismi gecede yerini alırken, konuklar şıklıklarıyla adeta birbirleriyle yarıştılar.

Çangar Motors, BMW’nin Yeni BMW 5 Serisi modeli Küçük Kaymaklı Showroomun’da düzenlediği lansman ile tanıttı. Kıbrıs iş ve siyaset dünyasının tanınan birçok ismi gecede yerini alırken, konuklar şıklıklarıyla adeta birbirleriyle yarıştılar.

Cuma akşamı saat 19.00’da başlayan lansman, konukların gelmeleri ve yerlerini almalarının ardından başladı. Saat 20.00’de Çangar Motors Direktörü Mehmet Çangar’ın konuşmasına geçildi.

bmw-(1).jpgMehmet Çangar ‘Üstün sürüş keyfi ve performans Yeni BMW 5 Serisinde buluştu.’’

‘’BMW sürüş keyfini ve performansı aynı anda yaşatabilen tek otomobil markasıdır ve bunu tüm otomobillerinde gerçek anlamda sağlamaktadır’’ diye sözlerine başlayan Mehmet Çangar ‘’Yeni BMW 5 Serisi birçok teknolojik yenilikle geliyor’’ diye devam etti. ‘’Bu yenilikler tamamen BMW kullanıcılarının güvenliği ve sürüş sırasındaki konforu için BMW mühendisleri tarafından geliştirilmiştir’’dedi. Son olarak eklemek isterim ki kurulduğumuz günden bu güne bize destek olan ve hala destek olmaya devam eden Kıbrıs Türk halkına teşekkür ederim, biz her BMW kullanıcısına ailemizden biriymiş gibi yaklaşıyoruz, her zaman dediğimiz gibi Çangar Loves You’’ diyerek konuşmasını tamamladı.

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‘’Yeni BMW 520d’nin 190 Hp, 2000cc gücündeki motoru tam dolu deposu ile size 1000km’yi aşan yolculukları vaad ediyor. Ayrıca BMW 5 Serisi Sedan’ın yedinci nesli, sportif, şık ve stil sahibi görünümün yanında birçok teknolojik yeniliği beraberinde getiriyor’’diye devam etti. 6. Nesil 12.3 inch büyüklüğündeki dokunmatik ekran, sürüş asistanı plus ile otonom sürüşe geçiş, sürüş tarzınızı analiz edip en uygun sürüş koşullarını size sağlayan Adaptive mode, hareketlerinize duyarlı ekran, uzaktan park fonksiyonu, kablosuz şarj özelliği, şerit terk uyarısı, şehir içi frenleme sistem ve yaya uyarısı bu teknolojilerden sadece birkaçı diyerek sözlerini noktaladı.

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Mehmet Çangar’ın konuşmasının ardından Yeni BMW 5 Serisi görücüye çıktı. 

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