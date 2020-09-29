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Yeni bulgularla en güncel karşılaştırma! İşte koronavirüs, grip ve soğuk algınlığının belirtileri arasındaki farklar

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T.C Sağlık Bakanlığı twitter hesabından, koronavirüs, grip, soğuk algınlığı ve mevsimsel alerjilerin belirtileri arasındaki farkların yer aldığı yeni bir tablo yayınladı.
Yeni bulgularla en güncel karşılaştırma! İşte koronavirüs, grip ve soğuk algınlığının belirtileri arasındaki farklar

T.C Sağlık Bakanlığı, dünya genelinde görülen ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile sık görülen diğer üst solunum yolu hastalıklarının belirtileri arasındaki farkların yer aldığı güncel tabloyu yayınladı.

Bu tür üst solunum yolu hastalıklarının grip, nezle, alerji ve yeni tip koronavirüsün birbiriyle karıştırılmaması gerekiyor. İşte COVID-19, grip, soğuk algınlığı ve mevsimsel alerjilerin belirtileri arasındaki farklar...

COVİD-19

Ateş, Baş ağrısı (az yaygın), bitkinlik, boğaz ağrısı (az yaygın), bulantı-kusma (yaygın olmayan), koku veya tat kaybı, nefes darlığı, öksürük, vücut ağrıları (az yaygın)

Grip

Ani ateş, kuru öksürük, baş ve boğaz ağrısı, halsizlik, vücut ağrıları, ishal (az yaygın)

Soğuk Algınlığı

Bitkinlik, Boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, hapşırma, öksürük, vücut ağrıları (az yaygın)

Mevsimsel Alerjiler

Baş ağrısı (az yaygın), bitkinlik (az yaygın), boğaz ağrısı (az yaygın), burun akıntısı veya tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı veya sulanma, hapşırma, nefes darlığı (az yaygın), öksürük (az yaygın)

Yeni bulgularla en güncel karşılaştırma! İşte koronavirüs, grip ve soğuk algınlığının belirtileri arasındaki farklar

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