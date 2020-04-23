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Yeni bulunan yılan türüne Harry Potter karakterinin ismi verildi

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Hindistan'da yeni bir tür olduğu belirlenen yeşil renkli ve kendine özgü çizgili desenleri olan bir engerek yılanına Harry Potter filmlerindeki Salazar Slytherin adlı karakterin adı verildi.
Yeni bulunan yılan türüne Harry Potter karakterinin ismi verildi

Hindistan'da yeni bir tür olduğu belirlenen yeşil renkli ve kendine özgü çizgili desenleri olan bir engerek yılanına Harry Potter filmlerindeki Salazar Slytherin adlı karakterin adı verildi.

Ulusal Biyoloji Bilimleri Merkezi söz konusu yılan türünün yeni ismini "Trimeresurus Salazar" olarak belirlediklerini açıkladı.

Çıngırakları olan bu yılan türünün oldukça zehirli olduğu, başı ve gövdesi üzerinde kendine özgü turuncu ve kırmızımsı çizgiler yer aldığı belirtildi. Güneydoğu Asya bölgesinde Trimeresurus Salazar harici 48 farklı çıngıraklı engerek yılanı türünün olduğu biliniyor.

Araştırmayı yürüten Dokror Zeeshan Mirza, Hindistan'da biyolojik çeşitliliğin oldukça geniş olduğunu ancak vahşi hayvan türlerinin sanayileşme, yol yapım çalışmaları ve tarıma açılan orman arazileri sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Salazar Slytherin, J. K. Rowling'in kaleme aldığı kurgusal roman serisi Harry Potter'daki meşhur Hogwarts Büyücülük Okulu'nun dört kurucu üyesinden biri. Salazar uzun top sakalı ve peleriniyle biliniyor.

YENİ BÖCEK TÜRÜNE GRETA THUNBERG'İN İSMİ VERİLMİŞTİ

Yeni bulunan hayvan, böcek ve bitki türlerine ünlü kişilerin isimlerini vermek son dönemde oldukça yaygın bir uygulama. 2019'da İngiltere'de yeni keşfedilen bir böcek türüne, çevreyle ilgili yaptığı çalışmaları onurlandırmak amacıyla İsveçli genç aktivist Greta Thunberg'den esinlenerek ‘Nelloptodes gretae’ adı verilmişti.

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