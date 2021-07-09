Yeni Çalışma Bakanı Afet Özcafer

Koral Çağman’dan boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine DP Genel Sekreteri Afet Özcafer getiriliyor.
SES KIBRIS’ın elde ettiği bilgiye göre devam eden UBP Parti Meclisi toplantısında da konu tartışıldı. Başbakan Ersan Saner’in parti meclisi toplantısı sonrasında Afet Özcafer ismini Bakan olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunacağı öğrenildi.
Anımsanacağı üzere DP Başkanı Fikri Ataoğlu Afet Özcafer ismini Başbakan Saner’e önermişti.
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