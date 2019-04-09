”Yeni cezaevinde mahkumlar ürettiklerinin karşılığını alabilecekler”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Birinci Boyut’a katılarak, Yeni Cezaevi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Baybars’ın bu konudaki açıklamalarından bazı notlar:

“Yeni Cezaevi projesi çok güzel. Her ne kadar bizim sistemimizden biraz daha farklı bir proje ile gelmiş olsa bile.Çünkü şu anda projede açık cezaevi de var. Açık cezaevi ugulaması bizim yasalarımızda mümkün değil. Açık cezaevi dediğimiz de mahkumların dört duvar arasında değil sadece telli bir bölgede gün içerisinde yaşamını sürdürebilecekleri sonrasında tabi ki akşam vakti koğuşlarına gidebilecekleri bir alan.

Daha çok kabahat nevinden suçlarda, daha hafif suçlarda veya iyi halli mahkumların barındırdığı bir bünye. Bu şu anda 100 kişi kapasitesi ile böyle bir yer oluşturuluyor. Hangi suçlarla ilgili bu mevzuat değişikliğini yapabiliriz diye bu bizim sistemimizde olmamasına rağmen şu anda biz çalışmalarını yapıyoruz. Bence bu olumlu bir adım . Bir mevzuat değişikliğine mecburen gidilecek. Belki bir müddet orayı nasıl kullanacağımız konusunda durumu değerlendiririz ama bence çok doğru bir uygulama olacaktır. Özellikle kabahat nevinden suçları hep söylüyoruz mesela mazbata suçu işleyenler, tarfik suçlarından mahkum olanlar var.

Kabahat nevinden suçluları burada topluma yeniden kazandırma noktasında çok daha sağlıklı bir yapılanma içerisinde olmaları mümkün. Bu projenin bir diğer güzel yanı çocuk ve genç suçlularla, erkek ve kadın bölümlerinin ayrı olması, birbirinden tamamen bağımsız bölümlerde ve o bağımsız bölümlerde kesinlikle yetişkinlerle çocuk ve genç suçluların teması mümkün değil. Şu söyleniyor tabii ki ıslah okullarınının olması gerekiyor.Çocuk ve genç mahkumların ayrı ve bağımsız bir yerde tutulması gerekiyor. Fakat bunun arkasına saklanmaya gerek yok şu anda o mevcut cezaevinden çıkar çıkmaz ne mevcut cezaevini bu amaçla kullanabilecek bir kapasitemiz var ,insan kaynağı olarak hem de mevcut cezaevinin durumu olarak. Dolayısıyla ilk nazarda sayı da çok yüksek değil. Dolayısıyla 110 kişilik bir çocuk ve genç suçlu bölümü var. Zaten coçuk ve genç suçlu yarı yarıya. Dolayısıyla o bölümde çocuk ve genç suçlularla ilgili çok daha kolay rehabilitasyon ve yeniden topluma kazandırma ve aslında kendilerinin o sosyal ortama çıkışlarındaki hazırlığını çok daha rahat kolay yapacağız.

Şu anda yeni cezaevi sisteminde 18 farklı atölye var. Halısahalar, basketbol sahaları var. Kendilerinin vakit geçirebilecekleri ortak alan dışında 1 kişilik, 3 kişilik ve 10 kişilik odalar var. Dolayısıyla bu odalarda az sayıda kişi olacakları için çok daha kolay ve rahat bir şekilde yaşayabilecekler. Tabi ki gardiyanların iş yükü de o anlamda artacak. Bu yılın sonuna doğru gardiyan istihdamı için münhal da açacağız. Yaklaşık 40 kişiye yakın gardiyan ve teknik personel münhali açacağız.Aslında bizim amacımız gardiyanlarımızın idari kadrolardaki görevleri yapmaması ve sadece kendi amaçları doğrultusunda gardiyanlık görevlerini yapmalarıdır.

Teknik personele de ihtiyacımız olacağı için bu yılın sonunda zaten geçen seneden planlamıştık. Geçen sene 32 kişi almıştık bu yılın sonuna doğru tekrardan alınacak. Çünkü ciddi anlamda oranın idamesi ile ilgili bölümler de ayrıldığı için çok daha fazla mekan olduğu için çok daha fazla gardiyana ihtiyacımız var. Bir de şu projeyi hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Meslek kazandırma kurslarımız var. Uyuşturucu ile mücadele konusunda kurslarımız var. En fazla önemsediğimiz şeylerden birisi de cezaevinde bulunan mahkumların bu cezaevinde geçirdikleri sürede üreteceklerinden para kazanmalarını sağlamak. Böyle bir sistem de getiriyoruz. Bu döner sermaye ile de işletebileceğimiz bir sisteme dönecek. Özellikle fason üretebileceğimiz mesela dülger ,marangozluk atölyesinde yapılan mobilyaların satışından gelir elde etmelerini hedefliyoruz.Amacımız onların hayata biraz daha tutunabilmesini sağlayacak projeyi yeni cezaevi ile birlikte hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Yaptıkları işin karşılığını da maddi olarak alabilecekler. ”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Taşkent’teki sel felaketinde tüm eşyalarını kaybeden genç kadına verdiği destek sözünü de yerine getirdiğini açıkladı. Bakan Baybars açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sözümüzü tuttuk. Kayınvalidesi ile kalıyordu ve tüm eşyaları, çeyizleri orada bulunuyordu. Biz o anda gittiğimiz zaman elinde bebeğinin fotoğrafları vardı. Onları aslında selden, yağmurdan kurtarmaya çalışıyordu. Tabii hepimiz orada farklı duygular yaşadık ve bu hepimizi de ayrıca insani olarak da çok üzdü. Tabii ki diğer herkeste zarar gördü.Onları da zaten tazmin ediyoruz. Medine’ye de buradan selamlarımı göndereyim. Kendisinin ihtiyacı olanları verildi. Şu anda içi daha rahattır ve devletini de yanında hissediyordur. Diğer mağdur olanların da özellikle demirbaş ve ev için ihtiyaçları giderildi.Ama henüz daha tespit çalışmaları yapılıyor.Duvarların yıkılması, bazılarında çatıların çökmesi yaşandı. Onlarla ilgili Planlama İnşaat şu anda hala hasar tespitlerini yapıyor. Çıkan çalışma sonrasında onlara yapılacak yardımları daha net görebilelim. Gelecek hasar tespitin ardından Başbakanlık Afet Acil Koordinasyonda yapacağımız yardımı netleştireceğiz”

(BRT)