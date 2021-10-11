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Yeni Cezaevinin bir bölümünün acil olarak pozitif vakalar ve temaslılar için hazırlanmasına karar verildi.

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Yeni Cezaevinin bir bölümünün acil olarak pozitif vakalar ve temaslılar için hazırlanmasına karar verildi.
Yeni Cezaevinin bir bölümünün acil olarak pozitif vakalar ve temaslılar için hazırlanmasına karar verildi.

Merkezi Cezaevinde pozitif vakaya rastlanmasının ardından ivedi şekilde İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in talimatları ile İçişleri Bakanlığı toplantı salonunda cezaevinde alınacak tedbirler ve atılacak adımları konusunu değerlendirmek üzere genişletilmiş acil durum  toplantısı gerçekleştirildi.

Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen toplantıya Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, Cezaevi Amir Yardımcısı Şenol Akcabel, Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Ekibi Sorumlusu (Filyasyon) Hekimi Şebnem Benar,  Cezaevi Danışma Kurulu Başkanı Özay Sökücü ve Danışma Kurulu Üyesi Fırat Yılmaz’da katıldı.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı, Mevcut Cezaevinde 26 pozitif vaka  ve temaslı olanların ilk etapta izole edildiği, gerekli sağlık önlemlerinin alındığını belirtti.

Yapılan çalışmaların ve alınan kararların bulaş riskini önlemek, pozitif olan vakaların biran önce sağlıklarına kavuşması için en iyi koşullarda tedavi görmelerini sağlamak amacıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Değerlendirme toplantısı sonucunda  Müsteşar Emre Hacı başkanlığındaki ekip tarafından Yeni Cezaevi yerinde incelendi.

Pozitif ve temaslı vakaların kalacağı bölümlerin güvenlik tedbirleri ve sağlık koşulları değerlendirildi. İnceleme sonucunda Yeni Cezaevinin bir bölümünün acil olarak pozitif vakalar ve temaslılar için hazırlanmasına karar verildi. Bu süre zarfında sağlık riski yaratmamak ve tam güvenliğin sağlanması koşulu ile mevcut olan pozitif vaka ve temaslıların başka bir merkeze taşınmasına karar verildi.

Merkezi Cezaevinde büyük oranda mahkum ve tutukluların Covid-19 aşılarının alınan idari kararla 2. dozlarının 13 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmış olmasından dolayı vakaların çoğunun semptomsuz veya hafif semptomlu olduklarını belirten Bakanlık Müsteşarı Emre Hacı, gerekli tüm adımların hızlıca atıldığını ve cezaevinde izalasyon tedbirleri yanında pozitif vaka ile temaslıların sağlık riski yaratmayacak şekilde başka merkezlere nakledileceğini ifade etti. Müsteşar Emre Hacı, “cezaevinde bulunan mahkumların aile ve yakınlarının, bakanlık olarak en hızlı şekilde gerekli adımların atıldığını ve tedbirlerin alındığını bilmelerini isteriz” dedi.

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