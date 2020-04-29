  • BIST 101.110
  • Altın 379,230
  • Dolar 6,9874
  • Euro 7,6423
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Yeni çocuk hastalığı Fransa’da da görüldü

» »
İngiltere ve İtalya’nın ardından Fransa’da da, çocuklarda yeni tür ateşli enflamasyon görülmesi kaygı yarattı. Hastalığın kesin olmamakla birlikte yeni tip koronavirüsle bağlantısı bulunabileceğini belirtiliyor.
Yeni çocuk hastalığı Fransa’da da görüldü

İngiltere ve İtalya’nın ardından, Fransa’da da çocuklarda, yeni tip koronavirüs ile bağlantılı olabileceği düşünülen, ateşli enflamasyon hastalığının görülmesi kaygı yarattı. Paris’teki hekimlerin bu hastalığa ilişkin olarak uyarıda bulunduğunu belirten Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, her yaş grubundan 15 çocukta ateş, sindirim şikayetleri ve kalbin zayıflamasına yol açabilecek damarlarda iltihap gibi belirtiler görüldüğünü söyledi. Franceinfo radyosuna konuşan Bakan Veran, bazı vakalarda kalp damarlarında da iltihaplanma görüldüğünü belirtti. Bakan, ölüm vakasına ise rastlanmadığını söyledi.

Fransa Sağlık Bakanı, bu vakalar arasında koronavirüs testi pozitif olmayan çocukların da bulunduğunu belirterek, hâlâ yanıtlanmamış “birçok soru” olduğunu söyledi. Bakan, bu iltihabi hastalık ile yeni tip koronavirüs arasında bağlantı kurmak için yeterince kanıt olmadığını vurguladı. Yine de bu konuya ilişkin bildirimleri “çok ciddiye” aldığını belirten Bakan,  bu hastalığa dair “belirli bir huzursuzluğun” yanı sıra “belirli bir dikkatin” olduğunu ifade etti.

Bakan Veran, Fransa ve diğer ülkelerdeki hekim ve bilim insanlarına çağrıda bulunarak, bu tür vakalar karşısında dikkatli olmalarını ve mümkün olduğunca çok bilgi toplamalarını istedi.

İngiltere Sağlık Bakanı da uyarıda bulunmuştu

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da, Salı günü yaptığı açıklamada, çocuklarda ateşli enflamasyon vakalarına rastlandığını, hastalığın yeni tip koronavirüs ile bağlantılı olabileceğinin düşünüldüğünü belirtmişti.

İngiliz sağlık yetkilileri, Kawasaki hastalığının belirtilerine benzeyen semptomlarla hastanelere başvuran çocukların arttığını bildirmişti. 5 yaş altı çocuklarda görülen Kawasaki hastalığının, ateş, ciltte kızarıklık, bazı bezlerin şişmesi ve nadir durumlarda kalp damarlarının şişmesi gibi belirtileri bulunuyor. Hastalığın İngiltere’nin yanı sıra İspanya, İtalya ve İsviçre’de de bazı çocuklarda görüldüğü belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuklarda Görülen Yeni Sendromda Kovid-19 Şüphesi30 Nisan 2020 Perşembe 08:50
  • Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse İlişkin Dünyayı Hızlı Ve Kararlı Şekilde Uyardık30 Nisan 2020 Perşembe 08:48
  • ILO: Koronavirüs Krizi 1,6 Milyar İşçinin Geçim Kaynaklarını Yok Edebilir30 Nisan 2020 Perşembe 08:45
  • Afrika ülkeleri ile Arap ülkelerinde vaka sayısı ile ölümler artıyor30 Nisan 2020 Perşembe 08:42
  • İsrail’de ölenlerin sayısı 215’e yükseldi30 Nisan 2020 Perşembe 08:40
  • Covid-19 kaynaklı can kaybı 228 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 220 bini geçti30 Nisan 2020 Perşembe 08:36
  • Yeni çocuk hastalığı Fransa’da da görüldü29 Nisan 2020 Çarşamba 23:30
  • Pfizer: Acil kullanım için ‘corona’ aşısı sonbaharda hazır olabilir29 Nisan 2020 Çarşamba 17:11
  • Çin’deki hastanede bir ilk: Virüsün havayla taşındığına dair kanıt bulundu29 Nisan 2020 Çarşamba 17:08
  • İlaç devi Pfizer: Koronavirüs aşısı, sonbaharda acil durumlarda kullanıma hazır hale gelebilir29 Nisan 2020 Çarşamba 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti