Yeni Covid-19 belirtileri hastalığın tespiti için önem taşıyor

Son iki yılda, Covid-19'un hem insanlara yayılma ve onları enfekte etme yeteneği hem de neden olduğu semptomlar oldukça değişti. Peki önlem alabilmek için dikkat edilmesi gereken yeni belirtiler neler oldu?

Son iki yılı etkisi altına alan corona virüsü için “klasik” semptomlar olarak kabul edilen (koku kaybı), nefes darlığı ve ateş artık hastalığın birincil belirteci değil. Uluslararası kamuoyu kuru öksürük, halsizlik ve baş ağrısı gibi bilinen belirtilerin yanı sıra çok da konuşulmayan bazı belirtilerin hastalığın gidişatı için kritik bir öneme sahip olduğunu aktardı.

İşte Mint’te yer alan habere göre tam olarak yeni olmayan ancak kesinlikle daha az konuşulan üç semptom…

SU ÇİÇEĞİ TİPİ DÖKÜNTÜ

Bu, en sık bildirilen döküntüdür ve küçük, kaşıntılı kırmızı şişlik alanları olarak görünür. Genellikle dirsek veya diz çevresinden başlayarak vücudun herhangi bir yerinde oluşabilir.

Zoe Covid uygulaması tarafından hazırlanan bir rapora göre, bazen huysuz, ağlayan veya kabarcıklar oluşturabilir ve yüzü etkileme eğiliminde değildir.

ÜRTİKER DÖKÜNTÜ

Bu, en sık bildirilen ikinci döküntüdür ve ciltte saatler içinde oldukça hızlı bir şekilde gelip geçen kabarık şişlikler olarak aniden ortaya çıkar. Yüz dahil vücudun herhangi bir bölümünü tutabilir.

Bu döküntü aşırı derecede kaşıntılıdır ve genellikle avuç içlerinde veya ayak tabanlarında yoğun kaşıntı ile başlar ve dudaklarda ve göz kapaklarında şişmeye neden olabilir.

İŞTAHSIZLIK

İştahınızı kaybetmek Covid-19’un erken bir belirtisidir ancak genellikle birkaç gün sonra geri gelir.

Pandeminin başlarında, araştırmalar baş ağrısı, koku kaybı, iştahsızlık, ishal, boğaz ağrısı, göğüs ağrısı, öksürük yokluğu gibi belirgin bir gastrointestinal corona virüsü semptomları kümesi olduğunu buldu.

Araştırmacılar ayrıca, daha şiddetli Covid-19’u olan kişilerin kafa karışıklığının yanı sıra iştahsızlık yaşadıklarını veya nefes darlığı, ishal ve karın ağrısı ile kümelendiğini ve hastaneye yatma olasılıklarının daha yüksek olduğunu da keşfettiler.