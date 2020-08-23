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Yeni Covid- 19 kararları yürürlükte

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Yeni Covid- 19 kararları yürürlükte
Yeni Covid- 19 kararları yürürlükte

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin dün almış olduğu kararların Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği bilgisi paylaşıldı.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamındaki Bulaşıcı  Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan Kararlar  22 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasanın verdiği yetkiye istinaden kararlar için Bakanlar Kurulu kararına gerek olmadığı duyuruldu.

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