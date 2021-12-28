Yeni Dışişleri Bakanının Eşi Çocuklara Bakmak İçin İşini Bıraktı

Almanya’nın 41 yaşındaki dışişleri bakanı Annalena Baerbock’a destek olmayan eşi Daniel Holefleisch’ın (48) yönetici olarak üstlendiği görevden ayrıldığı ortaya çıktı.

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild’in aktardığı haberde Baerbock’un eşi Holefleisch’ın Temmuz ayından beri Deutsche Post DHL Group’ta görev almadığı belirtildi. Eşine destek vermek için işini bırakan Holefleisch hakkında Baerbock seçimlerden önce, “Eğer hükümette rol üstlenirsem eşimin bu şekilde çalışması mümkün olmayacak” demişti. 2007 yılından beri evli olan çiftin 6 ve 11 yaşlarında iki kızı bulunuyor.

Holefleisch, eşinin siyasi kariyerine destek vermiş ve kariyerinin başında danışmanlık yapmıştı.