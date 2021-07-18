Yeni Doğan Bebeğin Vücudunda Uyuşturucu Saptandı

Limasol’da yeni doğan bir bebeğin vücudunda uyuşturucu madde saptandı.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, geçen Perşembe günü yeni doğan bebek ve annesinin vücudunda uyuşturucu madde saptandığı şikâyeti üzerine polisin başlattığı araştırması neticesinde annenin evinde uyuşturucuya dair emareler bulundu.

Sezaryen usulü doğumun hemen ardından hem annenin, hem de yeni doğan bebeğin tedavi altına alındığı kaydedildi.

Limasol Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım servisinde bulunan bebeğin sağlık durumunun ciddi olmadığı belirtildi.