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Yeni doğan bebekler etraflarında konuşulan dili anlayabiliyor

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Yeni doğan bebekler etraflarında konuşulan dili anlayabiliyor
Kişi doğduğu coğrafyaya ait dili hiç bilmese de, bu dili öğrenmek istediğinde avantajlı oluyor

Yeni doğan bebekler, doğduklarından itibaren ilk birkaç ay içerisinde bile etraflarında konuşulan dili anlayabiliyorlar.

Güney Kore’de doğmuş, Hollanda’da büyümüş, Asya kültürünü hiç bilmeyen yetişkinler ve Hollanda’da doğmuş yetişkinler olmak üzere iki farklı grup üzerinde yapılan araştırma Royal Society Open Science dergisinde yayınlandı. Yapılan araştırmada, Güney Kore dilinin fonetik özellikleri üzerinde hangi grubun daha iyi performans sergilediği araştırıldı. 

Fizikist'ten Halime Serinçay'ın haberine göre çalışmanın başlangıcında, her iki grubun da Güney Kore dili hakkındaki bilgi seviyeleri eşit düzeydeydi ve her iki gruba da gözlem süresince aynı dil dersleri verildi.

Gözlem süresinin sonunda, verilen dil dersleri bittiğinde, araştırmacılar tarafından elde edilen sonuçlar oldukça şaşırtıcı oldu. Güney Kore doğumlu bireylerin, yeni öğrendikleri Güney Kore dilindeki telaffuzlarının, Hollanda doğumlu bireylere göre çok daha iyi olduğu görüldü.

Araştırmacılardan Mirjam Broersma’ya göre, Güney Kore doğumlu katılımcılardan, Güney Kore’den 6 aylıkken ayrılanlar ile 17 aylıkken ayrılanlar arasında dile olan yatkınlıkları açısından belirgin bir fark görülmüyor. Bu da bebeklerin doğdukları ilk aylarda bile çevrelerinde kullanılan dil hakkında birşeyler öğrenebildiklerini gösteriyor.

Çalışmanın sonucuna göre; kişi doğduğu coğrafyaya ait dili hiç kullanmasa da, ileriki yaşlarında bu dili öğrenmek istediğinde, o coğrafyada hiç bulunmamış birine göre çok daha avantajlı olabiliyor.

Bu çalışmadan yola çıkarak, uzmanlar aileleri yeni doğmuş bebekleri ile mümkün olduğunca çok konuşmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Çünkü bebekler yaşamlarının ilk evrelerinden itibaren konuşulanları anlıyor ve zihinlerinin bir yerlerinde depoluyor.

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