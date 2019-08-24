Yeni doğum yapmış eşini hastanede bıçakladı

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler ek binasında doğum yapan Güldane Y. şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmak istediği Ahmet Y. tarafından 7 yerinden bıçaklandı.

8 yıl boyunca eşinden şiddet gören Güldane Y. boşanmak istediği eşi Ahmet Y.'den ayrılıp 6 aydır annesinin evinde kalıyordu. Dün gece, doğum yaptığı hastaneye gelen eşi tarafından defalarca bıçaklandı. Saldırı sırasında oda da bulunan Güldane Y.'nin kardeşi Seda G. araya girip, bıçağı atmasını sağladı. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Güldane Y. yoğun bakıma alınırken, saldırgan Ahmet Y. olay yerine gelen güvenlik görevlileri tarafından polise teslim edildi.

Erkek bir çocuk dünyaya getiren ve kocasının bıçaklı saldırısıyla ağır yaralanan anne Güldane Y., aynı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldığı için eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Güldane Y'nin hastanede yaşam mücadelesi sürüyor.