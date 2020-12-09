Yeni Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu:''Bilgim yoktu''

Yeni hükümette Maliye Bakanlığı’ndan Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Olgun Amcaoğlu, bilgisinin olmadığını ve bu görevi alacağını beklemediğini söyledi.

Yeni hükümette Maliye Bakanlığı’ndan Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Olgun Amcaoğlu, bilgisinin olmadığını ve bu görevi alacağını beklemediğini söyledi.

Kollektif çalışma ruhuna vurgu yapan Amcaoğlu, bu görevi beklemediğini ama en nihayetinde bir görev alacağını düşündüğünü söyledi.

Amcaoğlu, yeni görevi ile ilgili Ersan Saner’le bir istişare yapmadıklarını belirterek “Ben her halükarda görevimi yerine getirecek samimiyetteyim. Yani vekil yeminime sadığım" ifadelerini kullandı.

“Şok oldunuz mu?” sorusuna yanıt veren Eğitim Bakanı Amcaoğlu, “şaşırmak değil de bu konuda akıllı olmak gerektiğini biliyorum. Evet, bu görevi almak beklediğim bir şey değildi. Ama görev almayı bekliyordum” dedi.