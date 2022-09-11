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Yeni eğitim yılı başlıyor

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Yeni eğitim yılı başlıyor
Yeni eğitim yılı başlıyor

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Salı günü İlköğretim Dairesi’ne bağlı okulların açılmasıyla başlıyor. Orta dereceli okullar ise Çarşamba günü açılacak.

1-15 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak yarıyıl tatilinin ardından 16 Şubat 2023 Perşembe günü 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın ikinci dönemi açılacak. 16 Haziran 2023 Cuma günü ise karne ve tamamlamama belgeleri dağılacak ve eğitim yılı sona erecek.

-Kolejlere Giriş Sınavları 28 Ocak ve 10 Haziran’da

Kolejlere Giriş birinci basamak sınavı (KGS-1) 28 Ocak 2023 Cumartesi, ikinci basamak sınavı (KGS-2) 10 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacak.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı 111 kamu, 16 özel okul olmak üzere toplam 127 okulda yaklaşık 25 bin öğrencinin öğrenim görmesi bekleniyor.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 24 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacak.

8’inci sınıfı tamamlayan öğrencilerin meslek liseleri programlarına tercih başvurularının alınması ise 26 Haziran–6 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. 7 Temmuz 2023 Cuma günü de meslek liseleri 9’uncu sınıflarına yerleşenler açıklanacak.

Yeni ders yılında Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 37 kamu, 12 özel okul olmak üzere toplam 49 okulda öğrenim gören yaklaşık 23 bin ortaokul ve lise öğrencisi; Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 4 bin meslek lisesi öğrencisi ile Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi’nde öğrenim gören yaklaşık 400 öğrenci bulunuyor.

KKTC genelinde kamu ve özel okullarda yaklaşık 5 bin 800 öğretmen görev yapıyor.

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