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Yeni eğitim yılında uyulması gereken kurallar

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Tüm okul çalışanlarının, 6 yaş ve üzeri öğrencilerin sınıflarda ve okulların diğer tüm kapalı alanlarında maske takması zorunlu olacak.
Yeni eğitim yılında uyulması gereken kurallar

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda tüm okul çalışanlarının, 6 yaş ve üzeri öğrencilerin sınıflarda ve okulların diğer tüm kapalı alanlarında maske takması zorunlu olacak.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Komite kararları arasında yeni eğitim öğretim yılına yönelik kurallar da yer aldı.

Bu kapsamda, sınıflar ve okulların kapalı alanlarında ayrıca okul otobüslerinde öğrenci, öğretmen, şoför ve gözetmenlerin maske takması zorunlu kılındı. 

Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi, 4-6 yaş arası öğrencilerin ise sınıf içerisinde ve kapalı alanlarda maske takması önerisinde bulundu.

Sınıfların ve okullardaki diğer tüm kapalı alanların (öğretmen odaları vb.) havalandırması ve dezenfeksiyon kurallarına uyulması gerektiği belirtildi.

Ailede Covid-19 pozitif olması halinde pozitif kişi ve çocuğun aşısız olması durumu hariç, çocuk okula devam edecek.

-Testler

Sağlık Bakanlığı tarama programı oluşturarak okullarda random tarama testi yapacak.

Sınıf öğretmenleri sınıf girişlerinde öğrencilere semptom sorgulayarak  ateş, öksürük, boğaz ağrısı vb. semptomu olan öğrenciler  test yapmaya gönderilecek.

-Dezenfeksiyon / El Temizliği

Okul Pandemi Kurulları tarafından el temizliği ile ilgili eğitim verilecek. Su ve sabun kullanımı özendirme eğitimleri verilecek gerektiğinde dezenfeksiyon kullanılacak. 

Okul yönetiminin uygun göreceği yerlere el dezenfektanı konulması gerekiyor (kantin, yemekhane vb.). Özellikle 5 yaş ve altı okul öncesi eğitim kurumları mutlaka dezenfeksiyon kullandıracak.

 

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Şöyle

 

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