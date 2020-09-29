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Yeni Ekonomi Programı'nı açıklayan Albayrak: Üç tema belirlendi, yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi

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Yeni Ekonomi Programı'nı açıklayan Albayrak: Üç tema belirlendi, yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi
Yeni Ekonomi Programı'nı açıklayan Albayrak: Üç tema belirlendi, yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nın üç temasını 'yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi' olarak açıkladı. 

Albayrak, programın detayları öncesindeki konuşmasına şöyle başladı: "Bu hedeflere ulaşmak için ülkemizde parasal ve mali genişleme adımları atıldı. Ortaya çıkan ihtiyaçları dinamik paketlerle karşıladık. Açıklanan paketlerin büyüklüğü 494 milyar TL'ye ulaştı. 6.2 milyon ailemize biner liralık nakdi yardım yaptık. Kısa çalışma ödeneğinin kapsamını genişlettik, süresini uzattık. İstihdamın sürekliliğini güçlü bir şekilde, bu büyük krizden minimum etkilenmesi için adımlar attık. Sektör odaklı vergi indirimleriyle tüm işletmelere destek olduk. 9 milyon vatandaşımıza 47.5 milyar TL destek verdik."

Albayrak, "Temmuz ayından itibaren hızlı bir toparlanmaya girdik. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin birçoğundan pozitif ayrıştık. Yeni Ekonomi Programı'nın üç teması olacak. Yeni dengelenme, yeni normal ve yeni ekonomi. Yeni dengelenme noktasında, finansal koşullarda yeni dengelenme salgınının olumsuz etkilerinin kalldırılması, iç ve dış dengelerin sağlanması, enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi ve cari açığın kapatılması hedefleniyor. Salgına dayalı finansal adımlar kademeli olarak geri alınıyor" diye konuştu. 

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