Yeni emojiler geliyor! Herkesin yanlış kullandığı emojiye elveda

2022 ve 2023 için yeni emojiler ortaya çıktı. 31 adet emojinin akıllı telefonlara ve Windows cihazlara gelmesi bekleniyor.

Akıllı telefonlardan çevrim içi sohbetin yaygınlaşmasıyla birlikte emojiler de günlük hayatın bir parçası haline geldi. Her yıl düzenli olarak yeni emojiler yayınlayan Emojipedia, 2022 ve 2023’ü kapsayan yeni paketin taslağını paylaştı. Bu yıl taslak listesinde 31 emoji bulunuyor.

Yıllar sonra ‘çak bir beşlik’ emojisi ortaya çıktı

17 Temmuz Dünya Emoji Günü’ne birkaç gün kala Emojipedia’dan yeni emojiler geldi. 31 adet emojinin Android, iOS ve Windows’a ekleneceğini duyurdu. Unicode Konsorsiyumu tarafından paylaşılan Emoji 15.0 paketi; karga, geyik başı, deniz anası ve çak bir beşlik gibi yeniliklere sahip.

Önümüzdeki aylardan itibaren kullanıma açılması beklenen Emoji 15.0 sürümü, aslında yeni emojilerin her işletim sisteminde farklı görünebileceğini söylüyor. Fakat taslak şeklinde yayınlanan yeni emojiler, en azından nasıl görüneceklerine dair kullanıcılara fikir veriyor.

Yeni paket içerisinde ilginç tasarımlar olsa da, kullanıcıların yıllardır yanlış kullandığı “katlanmış eller