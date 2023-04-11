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Yeni Ercan Havaalanı’nda açılış öncesi elektrik krizi

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 18 Nisan’da açılışı yapılacak olan Yeni Ercan Havaalanı’nda El-Sen’in eyleminden dolayı “elektrik krizi” patlak verdi.
Yeni Ercan Havaalanı’nda açılış öncesi elektrik krizi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 18 Nisan’da açılacak olan Yeni Ercan Havaalanı’nda elektrik krizi yaşanıyor…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) eylemi sebebiyle Yeni Ercan Havaalanı’na henüz elektrik bağlanamadı.

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, elektrik sorunun çözümü için uğraştıklarını belirtti.

Arıklı, Bakanlar Kurulu’nun yasakladığı greve rağmen KIB-TEK çalışanlarının Yeni Ercan’a hizmet götürmediğini belirtti.

Dışarıdan hizmet almak gibi bir düşüncelerinin olduğuna dikkat çeken Arıklı, “Kontrol işlemlerini yapıp elektriği bağlayacağız” dedi.

Bakan Arıklı, Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı açılışa kadar bu sorunu çözeceklerini de sözlerine ekledi.

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